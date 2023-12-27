周典論收押在示警郭台銘？　邱毅：司法介選代表蔡英文真的急了

▲前立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

屏東縣議長周典論因涉鴻海創辦人郭台銘連署書賄選情事，25日遭屏東檢調搜索約談，偵訊後被收押禁見，遭藍營質疑是司法介選。前立委邱毅26日就在臉書指出，檢調的意思就在警告郭台銘「別想出面挺誰」，他也認為，檢調敢這麽狠，這麽肆無忌憚，代表總統蔡英文真的急了。

邱毅指出，檢調無預警搜索並約談周典論，隨即宣布收押禁見，理由是周典論替郭台銘連署涉及金錢賄選，並意有所指說「賄選金流的上游尚未到案」。他直言，檢調所指周典論賄選金流的上游當然就是郭台銘，且周典論才剛表態挺國民黨總統候選人侯友宜，「檢調抓周典論就是警告郭台銘『不可出面挺侯』，那郭台銘可不可挺柯？當然也不可以。」

對此，邱毅認為，檢調敢這麽狠，這麽肆無忌憚，代表蔡英文真的急了，不僅是民進黨總統候選人賴清德快輸了，連民進黨立委選舉也快輸了，因此，儘管民調滿天飛，說賴清德支持度還遙遙領先，事實上真正情況是「快輸了」。

「祭出檢調大抓人的司法介選行動，就是告急牌，而且已如瘋狗咬人肆無忌憚」，邱毅提到，除了司法介選牌，最近的1450網軍也很猖獗，到處洗版攻擊，他也成為攻擊焦點，還有黑函警告要對他採取恐怖行動。

邱毅直言，民進黨沒料到，一個「賴皮寮」竟毀了他們穩操勝券的選戰，接下來如果又有春風專案和粉紅色案兩道攻勢，賴清德就兵敗如山倒、潰不成軍，民進黨就真的完了。他強調，進入倒數階段，這場選戰將更加激烈，更加殘酷，更加血腥。