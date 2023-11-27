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牛肉湯真的超越A5和牛！台南人「曝1招」吃到隱藏版牛肉

▲▼台南牛肉湯。（圖／台南市政府提供）

▲台南牛肉湯真的超越A5和牛。（圖／台南市政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber Cheap批評「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，被網友認為是在攻擊台南牛肉湯，言論瞬間炎上，身為台南人的顧問講師Selena（陳珮甄）就指出，在高級餐飲任職過，許多台南牛肉湯的等級確實超越了A5和牛，如果跟店家交情夠好，老闆娘會眨眨眼，現切嫩到會在舌尖化開的肉。

陳珮甄在粉專發文，「對於一個曾經任職Fine Dining體系很多年的台南人而言，許多台南牛肉湯的等級，確實是超越A5和牛的」，和牛有分等級跟部位，不是每種被標為「和牛」的肉塊就好吃，澳洲和牛、日本和牛、美國極黑和牛都是和牛。

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她解釋，澳洲和牛從M1分級到M9，「民間還自己rating到M12」，日本和牛則為分ABC，A5是最高等級，被分類成A5的和牛，還有菲力、肋眼、上蓋（老饕肉）、牛小排，各個部位，「這幾個是極品」，不過運動量大的部位，「像大腿那邊的肉就很硬，一點都不是入口即化」。

所以台南牛肉湯的等級，有沒有可能超越A5和牛？她強調「我跟你說，還真的有」，如果跟店家交情夠好，還可以吃到嫩到會在舌尖化開那部位的肉，「老闆娘會眨眨眼，然後現切給你」，最後她也幽默喊道，「不要問了，我不會告訴你我家巷口的牛肉湯是哪家，望周知」。

貼文一出，網友紛紛表示，「牛肉湯牛肉真的讚部位，就算泡到全熟還是不怎麼柴（差異極大），沒有每家店都有那個特別嫩的部位，店家有的還混著出」、「這個文章就跟有圖沒番號一樣惹人生氣」、「不是沒有好東西，只是有些人就是無緣而已」、「東西新鮮，部位精選，吃什麼都會飛上天」。

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