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社會 社會焦點 保障人權

搭台鐵直播被嫌吵遭制止　台南立委參選人竟噴辣椒水！社維法送辦

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，指控台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水噴對方，且造成整車廂民眾不適；鐵路警局高雄分局指出，該民眾於台鐵129車次自強號列車內密閉空間噴灑辣椒水，被波及民眾雖不願提告，警方仍依違反社會秩序維護法，全案函送屏東地院簡易庭裁處。

▲有網友在網路社群PO出影片，指控台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水對方，且造成整車廂民的困擾。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲有網友指控，台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水噴對方。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲有網友在網路社群PO出影片，指控台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水對方，且造成整車廂民的困擾。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

鐵路警局高雄分局指出，警方於11月26日晚上7時10分接獲台鐵129車次自強號列車長通報，該列車上有民眾大聲喧嘩，遭同車廂其他乘客上前勸阻無效後，反遭該民眾以噴辣椒水噴灑臉部並有身體不適狀況。

▲有網友在網路社群PO出影片，指控台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水對方，且造成整車廂民的困擾。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

處理員警於台鐵129車次自強號列車到達屏東站時，將該噴灑辣椒水民眾帶回所內偵訊，該民眾坦承係因與列車乘客發生口角糾紛而有噴灑辣椒水行為。惟該民眾於台鐵129車次自強號列車內密閉空間噴灑辣椒水，被波及民眾雖不願提告，但警方仍依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，全案函送屏東地院簡易庭裁處。

▲有網友在網路社群PO出影片，指控台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水對方，且造成整車廂民的困擾。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲鐵路警察局屏東派出所副所長伍恆毅表示，被波及民眾雖不願提告，但警方仍依違反社會秩序維護法函送屏東地院簡易庭裁處。（圖／記者林東良翻攝）

鐵路警局高雄分局呼籲，旅客搭乘列車過程如發生任何糾紛，請立即通知列車長或鐵路警察協處，或撥打台鐵客服電話0800-765888、02-21910096及警方110報案電話請求協助，保護自身安全。

▲有網友在網路社群PO出影片，指控台南蔡姓立委候選人搭台鐵自強號時在車內「直播」喧嘩被民眾制止，竟持辣椒水對方，且造成整車廂民的困擾。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

被指控的台南市第一選區蔡姓立委參選人指出，當時在車內直播，因在網路聊天室說話太大聲，突有一民眾過來出言辱罵他，而後再次過來罵他，且愈來愈靠近他，他以為對方要對他不利，而噴灑辣椒水自衛，他對噴灑辣椒水造成其他無辜車內民眾困擾感到抱歉，他說話本來就比較大聲，他不認為說話大聲有何不妥。

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