台南吃碗米糕竟要70元...網友PO文「真心嚇到」　店家曝進貨價

記者林東良／台南報導



有網友在網路社群PO文指出，他去台南市北區文賢路1家米糕店吃米糕，未料1碗小小米糕竟叫價70元，令他嚇了一跳，十分不解；業者表示，店內米糕大碗70元、小碗40元，因原物料上漲所以才會價格調漲。

▲有網友在網路社群PO文，他去台南市北區文賢路1家米糕店吃米糕，未料1碗小小米糕竟叫價70元，讓他嚇了一跳。（圖／翻攝自台南大小事）



網友在臉書台南大小事PO文：「請問一下，有人常去吃文賢路上的一間米糕店嗎？小小的一碗米糕要70元，裡面的料有什麼故事嗎？我真心嚇到了，請問台南有CP值比較推薦的米糕店嗎？」此PO文引起網友熱議。

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網友指出，「這世道哪有什麼不漲的呢？」、「得男生2口就吃完的米糕，70元算便宜？」、「覺得貴就不去，不用抱怨。可以吃便宜的，也不用公開投訴吧？」、「台灣物價真貴，哈哈」、「怎麼可能一碗米糕70元？」、「文賢路上有兩間喔！你說的你家是比較老的店，很貴也沒好到哪裡，我都去加油站對面米糕，很好吃，大碗的60元又有冷氣」、「嚇死人」、「這間我最近剛吃過，真心覺得米糕貴又少」、「不懂這家在紅三小，做個生意像在跟別人分」、「台南買的米糕40元，便宜份量多又好吃」，「台南米糕店很多 太貴的就不要去」、「台南現在很多東西真的都是在比貴的，有的甚至比台北還貴」、「米糕我只吃這間，30年老店，他的米糕真的香又好吃也不貴」，也有很網友建議多家米糕店。

業者表示，因原物料持續調漲，以前叫米1200元，現在1700元，肉燥以前1斤30元現在60元，以前花生1斤60元現在120元，魚鬆以前1斤750元現在850元，小黃瓜以前1斤20元現在50-60元，所以才會做出調整，但他們的米糕是料真價實。