16歲少年無照自摔亡！18歲友「買車給他騎」　要賠死者父母56萬

▲18歲男買機車給16歲少年騎，對方自摔身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名16歲少年阿偉（化名）4月20日騎車行經苗栗縣三灣鄉124丙線8.7公里處時，自摔身亡。而阿偉當時騎乘的機車，是18歲蔡姓友人出資購買提供給他騎的，阿偉的父母認為，蔡男違反保護他人的法律，向他提告求償141萬餘元，日前法院判決出爐。

阿偉的父母主張，蔡男明知道兒子未滿18歲還沒有機車駕照，卻購買機車給兒子騎，後來兒子4月20日下午行經苗栗縣三灣鄉124丙線8.7公里處時，不幸發生意外自摔身亡，認為蔡男違反保護他人的法律，應負起全部的責任，決定提告求償醫療救護、殯葬、精神撫慰金等費用，總共141萬餘元。

蔡男對遭起訴的事實沒有意見，但認為阿偉父母主張的金額太高了，另外，蔡男表示，阿偉曾說家人知道有朋友幫買車，而且他在收到交通違規罰單的時候，就有要求阿偉歸還機車，沒有想到事故發生的這麼快，認為自己應負的責任應該是三到四成。

台南地方法院指出，阿偉發生事故時年僅16歲，正值年輕，而蔡男事發當時已18歲，審酌雙方的關係、教育程度、經濟能力以及事發情況，認定阿偉也有過失，而蔡男應負擔百分之40的過失責任，判他按比例應賠償阿偉父母56萬餘元。