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爭取台積電1.4奈米廠進駐台南　黃偉哲陪同王美花視察南科園區

▲台南市長黃偉哲陪同經濟部長王美花及立委陳亭妃、林宜瑾視察南科園區，積極爭取台積電1.4奈米先進製程新廠落腳台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲陪同經濟部長王美花及立委陳亭妃、林宜瑾視察南科園區，積極爭取台積電1.4奈米先進製程新廠落腳台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台積電3奈米與5奈米半導體先進製程落腳台南，吸引上中下游產業鏈廠商進駐，完善南部半導體產業聚落，台南市政府近年也持續發展高科技產業，打造台南成為台灣的科技新都，市長黃偉哲27日陪同經濟部長王美花及立委陳亭妃、林宜瑾視察南科園區，積極爭取台積電1.4奈米先進製程新廠落腳台南。

▲台南市長黃偉哲陪同經濟部長王美花及立委陳亭妃、林宜瑾視察南科園區，積極爭取台積電1.4奈米先進製程新廠落腳台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝立委陳亭妃、林宜瑾安排27日南科視察，讓經濟部及台積電看到南市府爭取1.4奈米廠進駐台南的決心與準備，不管是設廠用地取得、用水用電等需求，南市府都會積極協助台積電，且優化相關行政作業流程，歡迎台積電繼續深耕台南，與產官學界共創台南榮景。

經濟部長王美花則表示，今日視察可以看見台南市政府為台積電1.4奈米廠進駐所做的各項準備，她會將南市府的充分準備及地方意見帶回與經濟部研討，並轉達給台積電，希望很快就能有好消息。

市府表示，台南市有國立成功大學、國立陽明交通大學光電學院等14所大專院校，學生數超過10萬人，其中碩博士生則超過1萬6千人，加上中研院南部院區、工研院六甲院區、國研院台灣半導體研究中心、國家高速網路與計算中心等研究機構進駐，培養在地研究量能，吸引國際知名企業、大廠陸續於台南設置據點。

▲台南市長黃偉哲陪同經濟部長王美花及立委陳亭妃、林宜瑾視察南科園區，積極爭取台積電1.4奈米先進製程新廠落腳台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

世界晶片製造設備領導廠商ASML將其海外第一個EUV培訓中心設立在台南，荷蘭半導體前端製程設備龍頭企業ASM台灣首個培訓中心引進VR訓練技術，以及全球雷射源與工具機領導品牌德商台灣創浦公司海外第一個EUV培訓中心也都紛紛進駐台南，除了看好台南半導體產業發展及人才量能，更能為客戶提供即時、緊密的服務與支援。

▲台南市長黃偉哲陪同經濟部長王美花及立委陳亭妃、林宜瑾視察南科園區，積極爭取台積電1.4奈米先進製程新廠落腳台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局指出，半導體產業群聚，使供應鏈的上下游廠商紛至沓來，帶動南科與周遭的產業用地需求，市府團隊持續與中央合作推動產業園區開發，如南科三期、南科特定區 （A~E區、N區、O區）都市計畫變更案、七股科技工業區、新市產業園區、綠能產業園區、健康產業園區以及台南科技產業專區等，加上園區周邊生活機能與各項建設充分準備，相信能吸引國內外優質大廠持續投資、深根台南，市府團隊持續提供優質投資服務，積極協助業者解決各項投資問題。

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