對台21條意見服務再升級　閩南語導辦！快遞送「台胞證」到家

▲福建省對台21條《意見》首場發布會。

記者 任以芳／福建報導

福建省政府今（27）日舉行首場《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》系列新聞發佈會。針對台灣民眾申領台胞證應用功能再次升級，未來開通綠色通道，廈漳泉提供閩南語導辦服務，若本人無法親自領取，還有「快遞送證」上門服務。

今日對台21條意見首場發布會，出席人員有福建省台辦副主任陳志勇，福建省發改委副主任詹晨輝，福建省教育廳副廳長吳偉平，福建省公安副廳長黃華安，福建省人社廳副廳長洪長春，福建省交通廳副廳長雷文忠。

大陸方面2015年推行簽發五年期的台胞證，台灣民眾可以透過代辦旅行社收件等方式申辦證件，至今推行以來，已簽發116萬張台胞證。2019年推出加急辦理一次性的台胞證6.3萬建設。

日前福建省推出對台21條意見，新增台胞證應用功能。福建省公安副廳長黃華安指出，首先廣泛設立受理點，福建省公安戶籍窗口和辦證服務中心設立1138個受理點，福建公安公眾服務網將公佈地址和聯繫電話。

▲福建省公安副廳長黃華安講解台胞証升級功能。（圖／記者任以芳攝）

全福建受理點也提供緊急事務的台灣民眾，「即來即辦」綠色通道的服務，廈門，漳州，泉州等地受理點提供閩南語的導辦服務，如果無法親領取，依照需求自主選擇「快遞送證」上門服務。廈門特地推出台灣民眾自助填表，自助發證等舉措。

福建公安機關計劃推出三項便利措施，明年1月1號實施。一是發送台胞證臨近到期提醒短信，僅針對福建簽發的台胞證，臨近到期的前的三個月和一個月，兩次推送證件臨近到期提醒短信，可就近到公安機關出入境管理部門或是派出所，就近辦理。福建省部分市縣公安機關實行派出所一站式服務窗口。

針對台灣民眾申領居住證，可參加大陸社保，以及教育等六項基本公共服務，乘坐交通運輸工具等九項便利。全福建的鐵路，機場，銀行，保險，旅館，醫保，教育，電信，移動，聯通註冊免證通等業務，騰訊，阿里，京東等大型的互聯網應用平台都支持使用。

福建省將恢復六個通航入境口岸，符合申領條件的台灣民眾入境，可以入境口岸即可當場申領居住證，不用再到其他的受理點申請。辦證的時間也壓縮，從規定的20個工作日縮減至5個工作日，並且可參與辦理交通出行，生活消費，金融保險等事務範圍。