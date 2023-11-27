坦言在「藍白談判」犯錯　柯文哲：國民黨一直騙我進去設下的局

▲柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲15日與國民黨主席朱立倫等人政黨協商，簽下6點協議，致使黨內不滿；事後又因與國民黨對正負誤差範圍認知不同，進而使「藍白合」破局。被問到在「藍白合」經驗中學到什麼？柯文哲直言，國民黨一直騙他進去設下的局，而自己這次學到「主帥在幕僚沒看過之前，不得簽任何文字」。

柯文哲26日出席「眾青開講」少年吔直球對決活動，被問到關於兩岸議題，由於中國大陸對台灣議題上談判桌時，態度也採比較強硬，如何將之前與國民黨合作破局的經驗，應用在與陸方交流，民眾黨在這次合作失利中學習到什麼，以及改變了什麼？

柯文哲表示，國民黨從頭到尾態度都不強硬，「只是一直騙我進去他（國民黨）設的局。」一開始說開放式初選，再來是德國式、日本式，之後是同一張選票上要讓分，從頭到尾沒有強硬，但就是不斷提出不同方法，且不管哪個方法都是國民黨贏。

柯文哲提及，與中國大陸溝通部分，自己還是要有一定程度的抵抗力，不要幻想什麼都沒準備、完全沒國防力量去跟陸方談，這沒有辦法，一定要有 「嚇阻」與「溝通」兩個原則，可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗。

現場青年追問，柯文哲在民眾黨地位重要，幕僚在這次藍白合作破局中，有無學習到下次可以更幫助柯文哲的點？柯文哲直言，自己犯了好幾個錯誤，包括「主帥不可以簽字，除非幕僚看過，這就是我的犯的錯誤。」

柯文哲指出，因為要相信眾人智慧超越個人智慧，所以合約一定要給幕僚看過、半小時後回覆，而不是看一看就簽下去，「這是我犯的錯誤，主帥在幕僚沒看過之前，不得簽任何文字，因為你是代表團體，不是代表你個人，這是我犯的錯誤。」

柯文哲也說，第二點是鴻海集團創辦人郭台銘嘲笑的內容，過去他嘲笑郭「你都不知道比賽規則，怎麼跟人比賽？」後來郭也嘲笑說「你都不知道比賽規則」，自己犯的第二個錯誤就是，除非一開始就打算讓國民黨，否則「統計誤差範圍」這句話是什麼意思？這要寫清楚，「我還是犯很多錯誤，我自己有回去想很多，所以我們常常嘲笑別人，最後被人嘲笑。」