「侯康配」超車「柯盈配」　姚立明揭原因：深藍韓粉回歸

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

《鏡新聞》今（27）公布最新總統民調，調查期間是藍白合破局後的11月24日至25日兩天，顯示「賴蕭配」支持度30.5%居冠，「侯康配」28.7%，超車「柯盈配」22.1%。賴清德全國競總主委姚立明受訪說，國民黨總統參選人侯友宜過去兩個月與民眾黨總統參選人柯文哲糾纏不清，但隨著深藍、韓粉回歸，柯失去10幾趴藍營支持者，總分數當然會掉下來。

針對有媒體關注《鏡新聞》民調內容，姚立明今天上午受訪說，柯文哲的女性支持者少於其他候選人是長期現象，過去10個月的民調，柯文哲在女性選民方面是非常吃虧的，主要原因非常簡單，顯然有些女性選民對於柯過去歧視、不禮貌的說詞印象不良好，這方面不是一天兩天的問題，而是從柯2014年從政至今將近10年，大概講了不下20次不恰當言語，這點顯示在民調上，應該是非常合理的。

對於年齡層支持度差異，姚立明表示，50歲到50歲以上的年長族群中，賴清德支持度幾乎都是遙遙領先，最重要的原因是，這些選民從20年前就開始觀察、認識賴清德，一路看到他在立委、市長、行政院長、副總統任內的表現，賴20、30年來幾乎沒有什麼變化，沒有任何負面的新聞，所以基於對賴清德的信任感，獲得許多人的肯定。

姚立明說明，民調不要在新聞事件發生後立刻去做，因為選民的態度表達不見得精準，所以他希望，等三腳督塵埃落定之後，大概在這個禮拜稍後才會開始做民調，作為內部參考。

不過，仍有媒體追問，民調顯示藍營只有8成會投侯友宜、5.4％會投柯文哲，柯文哲是否會被邊緣？姚立明回應，藍營回歸是一個很正常的現象，侯友宜過去兩個月與柯文哲民調糾纏不清，很重要的一點，就是侯友宜一直沒有拿到藍營8成的選票，相對賴清德都已經拿到綠營9成選票，而以過去的國民黨候選人來講，都可以拿到8成以上，可是侯友宜一直只拿7成左右，剩下15％至20％都在柯文哲那裡。

姚立明分析，可是因為最近一陣子的整合，包括高雄市前市長韓國瑜被提名為國民黨不分區立委，「戰鬥藍」領導人趙少康、深藍韓粉慢慢歸隊，所以藍營開始回歸到侯友宜陣營，這是可以想像的，一消一漲，侯友宜支持度當然會逐漸上升，而柯文哲失去10幾趴藍營，總分數上當然會掉下來，一來一回就相差很多了，這應該是柯文哲最近民調弱於侯友宜的主因。