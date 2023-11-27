▲趙少康昨日喊話，雖然這次沒辦法合作，但未來中央政府和立院，還是可以和民眾黨合作。（圖／畫面由侯競辦提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選三腳督態勢已定，藍白破局後，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康連日砲火對向民眾黨總統候選人柯文哲，但趙少康昨日也向民眾黨溫情喊話，未來中央政府或立法院仍可合作。對此，前立委邱毅27日就在臉書稱讚，趙少康的戰略調整為「打賴不打柯」十分正確。

邱毅稱讚，趙少康果然比朱侯都來得聰明，在經過一、二天的興奮後，馬上調整戰略為「打賴不打柯」，這是完全正確的調整。他提到，就像他昨天發文所說的，出重手打柯文哲，只會加深藍白的仇恨值，便宜了民進黨總統候選人賴清德，這也就是柯文哲說的「達不到藍白合，也要藍白和」。

「藍白共同的敵人是賴清德」，邱毅指出，賴清德有三個短板，一是背負總統蔡英文政府的執政包袱，這方面題材很多；二是民進黨公職牽涉的各種弊案，這必須去挖掘，題材也不少，因為酒色財氣早已融入民進黨文化；三是賴清德本人涉入的弊案，尤其是在台南市長任內，這才是賴清德致命的要害。

邱毅也提醒，當然選戰必得相互攻防，賴清德陣營有執政優勢，很快便會對侯趙發動攻勢，而且必然是連綿不斷。他分析，趙少康戰力強，但弱點也多，勢必成為被民進黨攻擊的焦點，他提到，30年前台北市長之戰，趙少康展現不錯的抗壓力和耐打度，但30年後的趙少康又如何，就拭目以待吧！