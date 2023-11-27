「柯盈配」拍形象照　吳欣盈讚柯文哲「十分滿分」：像湯姆克魯斯這件⋯

▲民眾黨總統參選人柯文哲、副手吳欣盈形象照；吳欣盈形容柯文哲穿該件外套很像湯姆克魯斯《捍衛戰士》的飛行外套。（圖／民眾黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈登記參選，26日晚間兩人一同拍攝形象照，只見柯文哲拍照時態度較為拘謹，且一到中場時間就進入「休眠狀態」，而自己弄妝髮的吳欣盈則態度較為放鬆。被問到給柯文哲造型幾分？吳欣盈形容柯文哲就像穿了美國演員湯姆克魯斯《捍衛戰士》的飛行外套。

柯文哲、吳欣盈26日晚間一同拍攝形象照，只見吳欣盈自己弄妝髮，還一連換了好幾套衣服，看起來輕鬆自在且態度大方，反而是柯文哲一臉拘謹，且化妝跟中場時間都在閉眼補眠。被問到最近是不是比較累？柯文哲坦言「沒事就睡覺」，跟電腦一樣，沒事就進入休眠狀態，「不要浪費時間」。

至於對造型是否滿意？柯文哲認為，自己不重要，觀眾滿意就好；而吳欣盈則笑稱，要給柯文哲「Ten out of ten（十分滿分十分）」，並稱柯文哲就像是穿了湯姆克魯斯《捍衛戰士》的「Aviator jacket（飛行外套）」，一旁的柯文哲聽到自己被拿來與湯姆克魯斯做比較，則是尷尬地笑了笑。

面對這次拍照有些拘謹，反而是吳欣盈比較放鬆？柯文哲提及，自己與吳欣盈個性不太一樣，他在台灣長大，吳大學、碩士都是在美國與英國，本來就會比較開放，而自己就比較拘謹。

被問到期待吳欣盈在這不到2個月的選戰中，希望發揮何種角色？柯文哲說，兩個人就是互補的局面，如果都一樣的話，就是在鏡子裡面找人。

另外，針對現在3組候選人中，覺得「柯盈配」與其他2組不一樣的優勢在哪？柯文哲認為，雖然不太好意思，但如果比候選人的話，「我覺得還是我最好！比副手的話，互補性當然是最好。」