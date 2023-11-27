赴國民黨中央記者會「未告知民眾黨」　蔡壁如：還是挺柯文哲啦

▲國民黨召開「性Lie台灣再+1 踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外界關注的藍白合確定破局，雙方撕破臉，不過立委部分似乎未受影響，民眾黨台中市立委候選人蔡壁如今（27）日來到國民黨中央出席打綠記者會，並表示，這場記者會是國民黨台中市立委候選人羅廷瑋邀請的，一樣是台中區域立委一起的活動。被問到是否有先跟民眾黨報備？蔡壁如坦言，並沒有跟黨中央報備，解釋因為記者會是講到婦女議題，自己身為婦女才來關心。

國民黨今日上午召開「性Lie台灣再+1 踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！」記者會，除了遭棄養子女之親生母親、協助訴訟律師張方駿、台中市立委參選人林家興、高雄市立委參選人李明璇以外，民眾黨台中市立委參選人蔡壁如也出席。

蔡壁如一早騎著YouBike來到國民黨中央，神情一派輕鬆，會前受訪被問到，總統藍白合破局，但立委還是「藍白合」？蔡壁如表示，目前看起來立委選舉的部份還是繼續合作，昨天國民黨台中立委造勢還是有邀請她，「感覺在台中應該是媽媽市長盧秀燕帶著大家，希望立委小雞選票極大化」，因為台中目前8席立委有6席都是綠營，而且最近還是有些大建設被中央卡經費，所以非綠在台中還是要一起合作。

至於國民黨祭出黨紀，不准區域立委候選人邀民眾黨總統候選人柯文哲站台，在藍營造勢場封殺柯文哲，蔡壁如則說，如果國民黨這邊解禁的話，柯文哲應該會願意替在野區域立委站台，「所以就是在野結合，目標第一就是政黨輪替，第二就是立法院要三黨不過半，尤其不能讓民進黨一黨獨大。」

不過，蔡壁如也坦言，藍白支持者之間的情緒還是有；但她也強調，大方向上面，國民黨區域立委在這邊沒有推人，所以等國民黨支持者情緒宣洩完了之後，「還是會支持我啦！」還是支持柯選總統？蔡壁如則笑說，「當然囉！」支持柯選總統還是民眾黨員同志沒有變的目標。