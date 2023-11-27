▲根據台灣民意基金會最新總統民調顯示，柯文哲以31.9％領先賴清德、侯友宜。（圖／記者呂佳賢）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，三腳督態勢已定，根據台灣民意基金會27日公布的最新民調顯示，民眾黨候選人柯文哲以31.9％超車藍綠。媒體人黃揚明則在臉書點出一細節，指出台灣民意基金會的調查時間並非三組人馬登記後才進行，因此不具參考價值。

根據台灣民意基金會今日發布的「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調顯示，柯文哲31.9％居冠，再來才是民進黨候選人賴清德29.2％、國民黨候選人侯友宜23.6％。調查時間為11月19至21日，對象以全國為範圍的20歲以上成 年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%，有效樣本1076 人，市話755人，手機321人，抽樣 誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

對此，黃揚明指出，台灣民意基金會的民調時間是11月19日至21日，並非三組人馬登記後才進行，因此，在這波民調海中，不具參考價值。中選會從20至24日開放正副總統候選人登記，僅有賴清德在21日偕同副手前駐美代表完成登記，侯友宜與柯文哲皆在23日藍白破局後，24日才公布副手人選前往登記。