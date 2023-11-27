藍白破局後「侯康升、柯盈跌」　ETtoday為首在內4民調揭相同趨勢

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白合破局後，民眾黨總統參選人柯文哲找來自家立委、「新光公主」吳欣盈作為副手，國民黨的侯友宜則與中廣董事長、「戰鬥藍」趙少康搭檔。面對選戰呈現三腳督，《ETtoday民調雲》於25日率先公布民調，選情有了巨大變化，呈現「侯康升、柯盈跌」，而之後包括《美麗島電子報》、《中時電子報》、《鏡新聞》等機構也陸續公布民調數據，皆發現趨勢與《ETtoday民調雲》一致。

根據中選會規劃，24日為總統副總統登記參選最後一日，藍白也都各自帶著副手人選前往，整合宣告破局。《ETtoday民調雲》25日便公布民調，民進黨的賴蕭配以34.8%的支持度排名第一，而侯友宜在提名趙少康為副手後，聲勢上漲，侯康配支持度衝破3成，以32.5%位居第二；柯盈配則以21.2%落後。

《美麗島電子報》、《中時電子報》、《鏡新聞》也都公布相關民調。針對大選長期做追蹤民調的《美麗島電子報》指在藍白合破局這一周，民調平均值為賴清德31.9% 、侯友宜30.0%、柯文哲26%；《中時電子報》在24至25日進行調查，賴蕭配28.3%、侯康配28.2％、柯盈配24.3％；《鏡新聞》則同樣於24至25日做民調，27日公布，顯示賴蕭配30.5%、侯康配28.7%、柯盈配22.1%。

回顧藍白合，國民黨、民眾黨多次協商，15日在前總統馬英九見證下，柯文哲在馬英九辦公室與侯友宜、國民黨主席朱立倫共同簽下6點協議，針對如何產出最強人選，雙方同意由馬英九、國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家；再由民調統計專家檢視評估11月7日至17日，社會各界公布的民調結果；第三，民眾黨、國民黨另各提供一份內參民調；最後，評斷方法若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。最終結果由馬英九基金會於18日上午公布。

當時6點協議一出，外界普遍認為柯文哲已做好擔任副手準備，卻傳出幕僚對於協議內容有意見，柯文哲也承認自己獨斷一人做了決定，連帶造成基層士氣低落。沒想到18日一早，柯文哲召開記者會，拒絕接受藍白合最終結果，認為雙方對民調認知有差異，雖表示自己有意再與國民黨對話，但又屢次前往獲獨立參選資格的鴻海創辦人郭台銘家中，引來各界聯想

直至總統登記截止前一日，柯文哲找來郭台銘，邀約侯友宜赴郭家再談談，侯友宜則認為，當初藍白合協議的爭端是在馬英九辦公室發生，兩人應重回同一地點，在同樣的見證人下進行討論。柯文哲當天中午12點左右離開郭家，決定將在野整合的最後一哩路搬往君悅飯店，郭台銘也於12點30分抵達，郭辦甚至準備了2組倒數計時器，分別是「距離參選登記時間」，倒數到24日傍晚5點；以及「距離藍白郭會談表定開始時間」，從3點開始計算，向侯友宜喊話意味濃厚。

侯友宜決定與馬英九、朱立倫4點半前往君悅飯店，5人會面採公開形式進行，會中唇槍舌戰，藍白最後不歡而散，整合正式宣告破局，之後郭台銘宣布退選，讓大選確定為三腳督局面，最後誰將勝出，將於明年1月13日有答案。