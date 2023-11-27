柯文哲豁出去要攻總統大位　林濁水戳破選戰謊言：太恐怖了

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席「眾青開講」少年吔直球對決。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選確定呈藍綠白三腳督局面，民眾黨總統參選人柯文哲日前已登記參選，沒想到卻立即神隱，直到26日下午才有公開行程，但談話的內容卻被前立委林濁水批評是渾話、謊話，直言太恐怖了。

柯文哲26日出席「眾青開講」少年吔直球對決活動。林濁水指出，這短短的「眾青開講」，渾話、謊話就層出不窮，首先，所謂「在野的部分目前還是柯盈配的看好度最高」，但事實上那是舊民調，新民調柯文哲已經淪落到20%支持度保衞戰了，要拿舊的民調，何不說民眾滿意度長期度遠勝蔡賴？

第二，林濁水表示，柯文哲說不是沒有地方辦活動，可以去的地方很多，只是因為沒有整合成功，希望大家沉澱一下，整理心情，而且不是很贊成那種花大錢動員的活動，那模式民眾黨沒想過這樣，但事實上不但想過，而且登上像顏寬恒等藍小雞的動員講台早安排了一堆，現在全都臨時通知拒絕了。

第三，林濁水說，柯文哲稱國民黨一直在騙他進去他們設的局，不過最大的騙局就是郭柯連手騙侯到飯店單騎赴會，幸好馬朱跟了去才破局；柯文哲還說藍白會帶給他最重的教訓就是「除非幕僚看過」，否則主帥不能自己簽字。事實上，6項協議是陳智涵看過，叫他不要簽，他硬要簽的。

最後，柯文哲提到，除非一開始就打算全讓國民黨，否則統計誤差範圍要寫清楚，但是，様本多幾個少幾個＇誤差範圍就不一様，要「寫清楚」根本睜眼說瞎話。