舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

▲國民主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康與黨主席朱立倫今（26）日晚間在台南競選總部成立活動中同台造勢。朱立倫致詞以去年當選的國民黨台北市長蔣萬安為例，表示當時很多喊出「棄蔣保黃（黃珊珊）」，但大家靠著用心與意志力讓蔣高票當選，並呼籲大家這次也要拚戰到勝利，讓侯友宜以及黨籍立委候選人能順利當選。

侯友宜與趙少康正式組成「侯康配」後，今日晚間南下直殺民進黨總統候選人賴清德票倉，於台南成立競選總部，同樣南下的還有朱立倫、前台南市議員謝龍介，在台南市中西區海安路封街舉辦第一場造勢晚會，直搗黃龍之意明顯。

朱立倫活動結束後也在臉書發文表示，藍白合過程中，國民黨「受盡屈辱換不回真心」，如今已經下達全黨動員令，務必團結讓總統候選人侯友宜當選。

朱立倫說，侯友宜被提名之後，「為了大我、為了台灣、為了中華民國，他也是備受屈辱、忍辱負重。」藍白合時為了團結所有力量，國民黨忍耐到最後一刻，但仍然破局，現在「我們就要下定決心，拚戰到底」。朱表示，他這兩天已經感受到藍軍大團結的氣勢。

朱立倫也提到，去年的今天正是蔣萬安當選台北市長的日子，大家應該都記得過程有多辛苦。蔣萬安剛被提名時，很多人喊出「棄蔣保黃，是我們用決心、意志力，最後讓萬安高票當選！」一年後的今天，蔣萬安無論在國際、兩岸、市政，所有方面都是國民黨的驕傲，拖了32年的大巨蛋，現在成功啟用。