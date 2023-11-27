陳佩琪批國民黨「恐怖情人」　游淑慧十問反擊：驚世夫妻又來了

▲柯文哲、陳佩琪夫婦在2018縣市長選前之夜一起登台。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對藍白破局，民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪爆料在整合期間，就有藍營大咖來勸柯文哲退選，各自登記後就被攻擊，批國民黨是恐怖情人，而柯文哲則說陳佩琪的發言與民眾黨無關，但也指出藍綠都在打他，讓國民黨立委參選人游淑慧不滿表示，驚世夫妻又來了，話都給你們家說就好。

游淑慧說，難道柯文哲、陳佩琪都善良不恐怖？都溫良沒罵人？都是挨打的那一方？都沒叫別人別選？沒想要喬掉鴻海創辦人郭台銘不選？沒說過叫國民黨總統參選人侯友宜不選？沒想過都讓柯文哲選？每次都說自己最強，當市長時，怎麼不讓市政滿意度最強？要不要把這十年罵人語錄整理一下？要不要把這段時間柯粉網軍到處出征的截圖找出來？

游淑慧指出，藍白既已分手，柯文哲一邊說不合也要和，害她一直點頭認同，但一轉頭他們就一人說一句，柯媽媽、柯太太、柯妹妹、柯文哲的總幹事、柯文哲的發言人，他們總是可以每人分飾一角，當柯文哲不認，就說他們與民眾黨無關，但這也能切割？她們總與柯文哲有關吧。總是柯主席的家眷吧。如果柯主席說她們發言與民眾黨無關，那他們家人都不是黨員、沒入黨捧場囉？但為什麼都可以發言影響民眾黨的選戰和發展策略？家事、公事……家人、同事，柯文哲很難區分嗎？

游淑慧表示，台灣政壇從來沒有哪個政治人物，黨主席的媽媽、夫人和妹妹都爭相以非民眾黨的身分，對民眾黨主席和黨的事務發言。人家常說民眾黨是一人政黨，現在看來不是，民眾黨是柯家一家子政黨。