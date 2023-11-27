侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

▲侯康配首場造勢「空拍照」曝光，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康26日出席台南競選總部成立，並舉辦造勢大會，直搗民進黨票倉。隨著造勢氣氛達到高峰，主辦單位宣布現場突破3萬人，並在會後公布「空拍照」，可見滿滿人潮。如今登記後首場大型造勢獲得熱烈回響，猶如為藍營打了一劑強心針。

台南市中西區海安路、成功路口26日晚間舉行「侯康配」競總成立大會，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、組織副總召謝龍介及台南各區立委參選人都到場站台。此外，國民黨不分區立委名單首位、前高雄市長韓國瑜也透過影片跨海表達支持，展現國民黨大團結的氣勢。

▲侯康配26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，藍營要員齊聚一堂，展現團結氣勢。（圖／記者林東良攝）

謝龍介指出，這是侯康配登記後首場大型造勢，希望營造從台南開始直搗黃龍的氣勢，並回應鄉親對執政黨的不滿，以及想要改變的心情。他表示，有跟韓國瑜說現場至少1、2萬人在等他，但對方說人在澎湖輔選真的飛不過來，所以他特別請對方送上一段影片。

韓國瑜在影片說，很多台南人一輩子都只經歷過民進黨執政，是因為支持30年前那個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，甚至認為民進黨是台灣的希望，但現在連續執政8年後，大家發現民進黨已經變了，變得貪污、腐敗、愛金錢，拜託台南鄉親一定要全力支持「侯康配」及所有立委參選人，給國民黨一個機會。

韓國瑜在影片最後重申，「韓國瑜一定帶領所有立法委員，讓台南鄉親刮目相看，我們有信心重新找回台灣政治最純樸、最善良、最勤勞的一面，拜託大家，加油！」

▲韓國瑜人在澎湖輔選，特地透過影片聲援，並拜託台南鄉親支持國民黨。（圖／記者林東良攝）

會後，侯友宜也在臉書發文，並貼出造勢現場空拍照。他在文中指出，很多人說台南是民進黨的鐵票倉，甚至是賴清德的本命區，但去年謝龍介已吹響號角，距離成功只剩一步，「今晚超過三萬名的台南鄉親，一起站出來，喊出我們渴望改變的心聲，就是要告訴全台灣，台南這次一定會翻轉！」

侯友宜痛批，這些年台南發生了好多令鄉親憤慨、傷心、害怕的事。88槍擊案，讓純樸善良的府城，出現重大治安隱憂，牽扯出的龐大光電利益，更是建立在農漁民的痛苦之上，還有正副議長賄選案、爐渣案、台南市府高官收賄、喝花酒等等，讓400年的府城榮光，蒙上一道道的陰影。

侯友宜說，他是南部長大的孩子，這片土地教會他踏實、誠信、認真，趙少康則是從小在台南讀書成長，對台南有深厚感情，「既然民進黨把台南鄉親的支持，當作是理所當然，甚至把大家的懇託，拋諸腦後，就讓侯友宜跟趙少康來改變，帶給台南更光明、希望的未來，給民進黨一個教訓，他們才會檢討反省！」

▼侯友宜表示「超過3萬名台南鄉親站出來，就是要告訴全台，台南這次一定會翻轉！」（圖／翻攝自臉書／侯友宜）