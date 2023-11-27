　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

▲▼侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

▲侯康配首場造勢「空拍照」曝光，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康26日出席台南競選總部成立，並舉辦造勢大會，直搗民進黨票倉。隨著造勢氣氛達到高峰，主辦單位宣布現場突破3萬人，並在會後公布「空拍照」，可見滿滿人潮。如今登記後首場大型造勢獲得熱烈回響，猶如為藍營打了一劑強心針。

台南市中西區海安路、成功路口26日晚間舉行「侯康配」競總成立大會，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、組織副總召謝龍介及台南各區立委參選人都到場站台。此外，國民黨不分區立委名單首位、前高雄市長韓國瑜也透過影片跨海表達支持，展現國民黨大團結的氣勢。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

▲侯康配26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，藍營要員齊聚一堂，展現團結氣勢。（圖／記者林東良攝）

謝龍介指出，這是侯康配登記後首場大型造勢，希望營造從台南開始直搗黃龍的氣勢，並回應鄉親對執政黨的不滿，以及想要改變的心情。他表示，有跟韓國瑜說現場至少1、2萬人在等他，但對方說人在澎湖輔選真的飛不過來，所以他特別請對方送上一段影片。

韓國瑜在影片說，很多台南人一輩子都只經歷過民進黨執政，是因為支持30年前那個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，甚至認為民進黨是台灣的希望，但現在連續執政8年後，大家發現民進黨已經變了，變得貪污、腐敗、愛金錢，拜託台南鄉親一定要全力支持「侯康配」及所有立委參選人，給國民黨一個機會。

韓國瑜在影片最後重申，「韓國瑜一定帶領所有立法委員，讓台南鄉親刮目相看，我們有信心重新找回台灣政治最純樸、最善良、最勤勞的一面，拜託大家，加油！」

▲▼侯康配首場造勢，韓國瑜影片聲援。（圖／記者林東良攝）

▲韓國瑜人在澎湖輔選，特地透過影片聲援，並拜託台南鄉親支持國民黨。（圖／記者林東良攝）

會後，侯友宜也在臉書發文，並貼出造勢現場空拍照。他在文中指出，很多人說台南是民進黨的鐵票倉，甚至是賴清德的本命區，但去年謝龍介已吹響號角，距離成功只剩一步，「今晚超過三萬名的台南鄉親，一起站出來，喊出我們渴望改變的心聲，就是要告訴全台灣，台南這次一定會翻轉！」

侯友宜痛批，這些年台南發生了好多令鄉親憤慨、傷心、害怕的事。88槍擊案，讓純樸善良的府城，出現重大治安隱憂，牽扯出的龐大光電利益，更是建立在農漁民的痛苦之上，還有正副議長賄選案、爐渣案、台南市府高官收賄、喝花酒等等，讓400年的府城榮光，蒙上一道道的陰影。

侯友宜說，他是南部長大的孩子，這片土地教會他踏實、誠信、認真，趙少康則是從小在台南讀書成長，對台南有深厚感情，「既然民進黨把台南鄉親的支持，當作是理所當然，甚至把大家的懇託，拋諸腦後，就讓侯友宜跟趙少康來改變，帶給台南更光明、希望的未來，給民進黨一個教訓，他們才會檢討反省！」

▼侯友宜表示「超過3萬名台南鄉親站出來，就是要告訴全台，台南這次一定會翻轉！」（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

▲▼侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

 
ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

「馬英九謊稱蔡英文非LSE校友」　總統府酸：數位落差該多協助

趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

快訊／4隻毛小孩將回台灣了　蕭美琴今晚赴美交接

盧秀燕搞笑直播叫賣「台中好物」　網友喊讚：創意又可愛

北市男上酒店為談生意　柯文哲：周六回家假裝當好男人

「侯無懼、趙無私、韓無我」　洪孟楷揭藍3特質成選戰勝負關鍵

黃珊珊挨批「破壞藍白合戰犯」？　柯文哲抱屈：不必要

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

「馬英九謊稱蔡英文非LSE校友」　總統府酸：數位落差該多協助

趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

快訊／4隻毛小孩將回台灣了　蕭美琴今晚赴美交接

盧秀燕搞笑直播叫賣「台中好物」　網友喊讚：創意又可愛

北市男上酒店為談生意　柯文哲：周六回家假裝當好男人

「侯無懼、趙無私、韓無我」　洪孟楷揭藍3特質成選戰勝負關鍵

黃珊珊挨批「破壞藍白合戰犯」？　柯文哲抱屈：不必要

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

政治熱門新聞

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

蕭美琴今晚赴美交接曬毛孩

「馬英九謊稱蔡英文非LSE校友」　總統府酸：數位落差該多協助

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

柯：北市男上酒店是為「談生意」非娛樂

侯康配台南造勢3萬人塞爆　「空拍照」曝光

被侯暗嗆不要臉　柯：把每個人當好人看待

盧秀燕化身直播主　網友喊讚：創意又可愛

「侯無懼、趙無私、韓無我」　他揭藍3特質成選戰關鍵

曝趙少康搭侯友宜前晚「焦慮內幕」　柯志恩：跟我對話不露痕跡

柯回擊趙：台灣可去的地方很多

醫：我完全不認為「賴佩霞是最大輸家」

黃珊珊挨批戰犯　柯抱屈：不必要

更多熱門

相關新聞

侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親，爭相為「好康配」侯友宜、趙少康加油！

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

「馬英九謊稱蔡英文非LSE校友」　總統府酸：數位落差該多協助

「馬英九謊稱蔡英文非LSE校友」　總統府酸：數位落差該多協助

趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024總統大選2024台南市立委謝龍介韓國瑜趙少康侯康配

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面