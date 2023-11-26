趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

▲趙少康出席侯友宜總統候選人台南競選總部成立造勢晚會。（圖／畫面由侯競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白破局，國民黨找來「戰鬥藍」中廣董事長趙少康擔任總統候選人侯友宜副手，今（26）日晚間更直搗民進黨總統候選人賴清德票倉，台南市競選總部成立，是「侯康配」宣布後首場大型造勢活動。趙少康致詞表示，整個民進黨現在都「壞光光」，罄竹難書，就像是古時候土匪燒殺擄掠的事情都做，權力使人腐化，這是民進黨現在的寫照；並喊話民眾黨，雖然這次沒辦法合作，但未來中央政府或者立法院，還是可以與民眾黨合作。

趙少康致詞說，大進場時，看到民眾的雙眸，透露出政黨輪替的渴望，而侯康配一定能將台灣主權和平顧好。趙少康透露，賴清德與自己其實算是好朋友，更訪問過賴，但整個民進黨現在都「壞光光」，罄竹難書，就像是古時候土匪燒殺擄掠的事情都做，權力使人腐化，這是民進黨現在的寫照，現在就是換人、換黨做看看的時候，再讓民進黨執政，台灣就完了，明年1月13日就選侯康配與國民黨提名的立委人選。

民眾疑問趙少康有節目可以主持，為何還出來選？趙少康解釋，現在看到國家面臨這樣的危機，臨危受命。當然還是希望藍白能合，且一直到國民黨提名前，當天10點55分，還有請侯友宜打電話給柯文哲，卻沒有到任何回應，不過，趙少康也喊話，雖然這次沒辦法合作，但未來中央政府或者立法院，還是可以與民眾黨合作。

最後，趙少康說，選民們心裡求新求變的意志非常強烈，各位手中的選票是投給自己、子孫的未來，唯有政黨輪替大家才有希望，只有政黨輪替，台灣才能再出發。