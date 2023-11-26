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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

▲侯友宜總統候選人台南競選總部成立造勢晚會。（圖／畫面由侯競辦提供）

▲侯友宜總統候選人台南競選總部成立造勢晚會。（圖／畫面由侯競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康「侯康配」正式登場，今（26）日晚間於台南市中西區海安路、成功路口舉行台南競選總部成立大會，直搗民進黨總統候選人賴清德票倉。侯友宜致詞時表示，自己一生看到壞人就想抓來關，看到壞人就會凍未條，看到民進黨這幾年執政，台南種電、埋爐渣案都很忍無可忍。

侯友宜與趙少康正式組成「侯康配」後，今日晚間南下直殺賴清德票倉，於台南成立競選總部，同樣南下的還有黨主席朱立倫、前台南市議員謝龍介，在台南市中西區海安路封街舉辦第一場造勢晚會，直搗黃龍之意明顯。

▲▼「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！（圖／記者林東良攝）

▲「侯康配」直搗賴清德台南票倉，朱立倫也上台致詞。（圖／記者林東良攝，下同）

侯友宜致詞時表示，看到台下滿滿的熱情台南人很感動，大家就是要把台灣的未來拉起來，這次出來選，「人民國家需要我，我現在能站在舞台是靠大家的疼惜，所以自己要保護台灣」。台南跟嘉義一樣，被稱為綠營天下，自己做過5年政治人物，目標是要團結台灣，不分你我，大家都是台灣人，不分族群都是鄰居好朋友，而5年前選新北市長，感謝新北市民讓他最高票當選，這就是人民的力量。

侯友宜說，人不用太會講話，而是要腳踏實地，過去當警察時5點出門，經常沒回家，孩子聯絡簿都沒辦法簽名，經常接到恐嚇電話，「只能叫母子要堅強，不要跟人家講自己爸爸是侯友宜，這是一個警察該付出的代價，使命就是要顧台灣。」

侯友宜續指，這次台灣在兩岸之間，今年飛來4千架戰機，以巴戰爭、俄烏戰爭說開打就開打，兩岸如果打起來，台灣就去了了；侯友宜批，賴清德是務實台獨工作者，美國也不支持台獨，如果戰爭就會讓世代仇恨，而國家現在需要侯友宜，自己就會向前走，永遠都不怕，因為是南部人，是講話算話、重情重意的人。

「趙少康臨危授命、情義相挺，好康好康，顧好台灣就是大家的好康。」侯友宜表示，這一生看到壞人就想抓來關，看到壞人就會凍未條，看到民進黨這幾年執政，台南種電、埋爐渣案都忍無可忍，有一次賴清德去大學演講，大學生問他弊案這麼多怎麼處理，賴居然反問弊案在哪裡？其實弊案就像房間裡的大象，賴清德居然裝聾作啞，這麼多弊案看不到嗎？「民進黨不辦，換侯友宜當總統來辦，恢復一個清廉政府，掃除貪污腐敗，重新成立特偵組。」

侯友宜說，這次是台灣正港南部土雞做總統的機會，嘉南平原長大的人，喝的水、吃的米都一樣，自己都最小、人民最大，賴清德是萬里人，新北疫情最嚴重的時候，賴卻沒來。明年1月13日一定用蔣經國務實做事的精神，讓中華民國、台灣這塊土地安居樂業。

▲▼「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！（圖／記者林東良攝）

▲▼「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！（圖／記者林東良攝）

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