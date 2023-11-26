梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

▲八卦媒體Direto do Miolo聲稱，梅西因為出軌女記者蘇菲亞（右）而與妻子「瀕臨離婚」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與青梅竹馬的妻子安東內拉（Antonella Rocuzzo）的愛情故事一直為人津津樂道，但最近這對模範夫妻卻驚傳婚姻陷入危機，甚至有爆料稱，梅西與妻子已經分房睡，而導致這對夫妻不合的竟是一名30歲的體育記者蘇菲亞（Sofía Martinez）。

巴西與阿根廷多家八卦媒體指出，梅西背叛了他9歲就愛上的女孩，與蘇菲亞發生了婚外情導致這對相伴了27年的神仙眷侶產生衝突，除了分房睡以外還有可能離婚。有媒體為了增加新聞可靠程度，甚至將蘇菲亞採訪梅西的影片截取出來，指控2人互動情形曖昧。

▲梅西與愛妻安東內拉是青梅竹馬的戀人。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）



對此，蘇菲亞憤怒地表示，「我完全不知道這荒謬的謠言究竟是從哪來的！我其實和安東內拉也有接觸過，他們夫婦和記者們的關係都很好，總是對我們露出笑容。我和梅西的關係與其他記者和他關係唯一的不同點，就在於我是女人，所以媒體就杜撰了這些謠言，真是可恥！」

與此同時，與梅西一家關係極其密切的西班牙中場法布雷加斯（Francesc "Cesc" Fàbregas Soler）的妻子丹妮拉（Daniella Semaan）也忍不住否認相關傳聞，並猛烈抨擊這一報導稱，「這到底是什麼新聞？沒有任何意義，也沒有任何正確的資訊！」

不過，相對於緋聞女主角和隊友的妻子，梅西夫婦似乎一點也沒有被這起風波影響，因為有媒體25日就拍到，這名足球巨星正帶著一家大小在奧蘭多的迪士尼樂園開心出遊。