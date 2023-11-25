老公長期冷暴力「愛愛超敷衍」她出軌後悔爆：沒有爽！留言逆風

▲原PO超後悔。（圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，結婚十多年，幾年前開始婚姻出現問題，老公說話不耐煩，無心經營夫妻感情，重心都放在工作跟小孩，連行房都省略，感受不到被愛的感覺，溝通過後沒有改善，剛好工作上出現一位對她示好的男生，但她依然愛著老公，雖然最後沒有忍住出軌了，但她一點都沒有爽的感覺，「不是自己愛的人」。

人妻在Dcard上發文，結婚十幾年，原本都很好，但是幾年前開始變了，老公講話不耐煩，重心都放在工作和孩子身上，連房事都省略，老公總是以太忙、太累、沒體力為由，從一個月一次，到兩個月才做一次，「還是應付了事」，溝通過後狀況仍未改善，「他沒出軌，每天都準時回家，也沒有異常的訊息或行為」。

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原PO感覺自己不到被愛，「他讓我覺得，他不需要我，甚至小孩的地位都比我高」，平日去看診老公也不會關心，這幾年都是忍耐過生活，後來工作上出現一位對她示好的男生，每天噓寒問暖，讓她很心動，「他讓我得到我想在先生得到的那一面」，她知道這是不對的，但最後她還是出軌了。

原PO很後悔，「我沒有愛這個男生，我只跟他發生一次關係，之後也沒有再出去過，在發生關係的當下，真的沒有爽的感覺，因為不是自己愛的人」，她內心還是愛著老公，但是兩人之間的問題又無解，「我真的不想跟先生分開，可是我真的不知道該怎麼做」。

▲原PO內心掙扎，很愛老公但不知道怎麼解決問題。（示意圖／CFP）



貼文一出，網友紛紛罵，「出軌了再來說多愛，反正我是不相信啦」、「現在來後悔顯得噁心了」、「妳先生在這段婚姻中也許有錯，但這不代表在這個情況下偷吃就是對的，不要把這個行為合理化」、「妳在跟那男的發生關係的時候，妳根本眼裡心裡沒妳的老公，爽完了事後再來後悔」。

但也有網友逆風，「我覺得男生這種冷爆力，造成另一半出軌剛好而已，要是我以後另一半整天對我這樣，那我可能還真的會出軌，有人說怎麼不自己來，那這樣還要另一半幹嘛，感情這種東西是2個人來經營的，另一半都不想努力了，當事人還要努力什麼？」「那些沒經歷過跟我們一樣感受的人，都會把我們罵得很慘，因為他們不理解，他們會覺得是背叛，但發生的當下真的都不是我們可以控制的」。