被趙少康酸「看現在去哪辦活動」　柯文哲回擊：台灣可去的地方很多

▲柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈登記後，直至26日才有公開行程，國民黨總統參選人侯友宜副手趙少康酸，看柯文哲現在去哪裡辦活動，並稱要把柯的支持度打到20％以下，國民黨拿到45％就贏。柯文哲26日回擊，其實台灣每天可以去的地方很多。

柯文哲26日下午出席「眾青開講」少年吔直球對決活動，會前接受媒體訪問。針對趙少康稱，看柯文哲現在要去哪裡辦活動？柯文哲直言「不會啦！」其實台灣每天可以去的地方很多，只是25日想說整合沒成功，就讓大家都稍微沈澱一下、想一下，「這2天是大家都停下來在思考，這叫心情重新整理。」

至於怎麼看待國民黨要辦大造勢，有意邊緣民眾黨，以及趙少康想把柯文哲支持度打到20％以下？柯文哲認為，現代化社會適合不適合傳統大造勢，其實他在思考中，且如果是2萬人大造勢，一場大概要1500萬元，「我個人是不太贊成這種很花錢的動員，我覺得這不是一個新時代的選舉模式，所以一直到現在為止，民眾黨沒有去想過那種動員方式。」

至於會不會擔心被棄保？柯文哲強調，這個就繼續努力，台灣是一個充滿驚奇的國家，「我就繼續努力就好了」。