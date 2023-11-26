劉家昌曝深藍粉多半已歸隊　讚朱立倫找韓國瑜、趙少康功不可沒

▲劉家昌在臉書分享自己曾對藍營失望的朋友多半已歸隊。（圖／翻攝自劉家昌臉書）

記者江采蓁／綜合報導

隨著總統大選藍白合破局，各黨正副總統候選人皆就位，選情逐漸白熱化。政治色彩鮮明的資深音樂人劉家昌曾在藍營態勢尚未明朗時失望表示「寧可選賴清德」，事隔多月，他26日在臉書透露，曾對國民黨失望、不想投票的一群藍營朋友多半歸隊了，國民黨主席朱立倫在最後關頭找來前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康，功不可沒。

劉家昌透露，他在周末聚會時發現，曾對國民黨失望、不想投票的一群藍營朋友，多半歸隊了。他提到，沒想到曾被罵到臭頭的朱立倫，在最後的關頭找來韓國瑜當不分區立委第一位，還有趙少康擔任國民黨總統候選人侯友宜的副手，讓國民黨空前的團結，功不可沒。

此外，劉家昌分析，以他長久的觀察，像國民黨立委鄭麗文這種有戰鬥力講實話的同志，不能邊緣化，鄭麗文在網上訪談，超過六十萬人收視，鄭麗文的加入，對候友宜絕對是加分的；還有像常上媒體的前立委蔡正元、邱毅，都是恨鐵不成鋼，這些人都是中華民國派，絕不會支持一個「痞子牆頭草」民眾黨總統候選人柯文哲的。

「朱主席，我們看到你的大度」，劉家昌盛讚，為了中華民國，朱立倫再走一步，就完美了，會歷史留名的，他也強調，「只有你才能讓國民黨空前團結」，讓藍營的選民全部歸隊，贏得選戰，中華民國萬歲。