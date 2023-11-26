曝藍大咖曾叫柯文哲「當白不分區就好」　陳佩琪嘆破局後像恐怖情人

▲柯文哲的妻子陳佩琪在臉書談藍白合破局。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

萬眾矚目的藍白合最終破局，雙方也各自找到副手登記參選。民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪26日就在臉書透露這些日子的心聲，她也爆料，在整合期間，有藍營大咖來勸柯文哲退選，更直接叫柯去當民眾黨不分區立委就好；而各自登記後，藍營的攻擊就從四面八方接踵而至，讓她大嘆「是有多麼可怕的恐怖情人啊！」

針對柯文哲找來「新光公主」立委吳欣盈搭檔飽受爭議，陳佩琪表示，台灣社會的氛圍，出生有錢人家、又有才華被拔擢 ，就會被說成靠錢上位；女人發聲，就被說成「女人干政」，時至今日，台灣都已經是亞洲第一個同婚入法的國家了，社會還是奉行「女子無才便是德」、「蘭閨淑女，足不出戶」的教條，她雖是女性，但從小被父母平等教養，不要說她是柯文哲另 一半，就算只是一般公民，面對這些日子，她實在有話要說。

陳佩琪提到，上周五中午柯文哲偕副總統參選人登記參選後 ，所謂在野整合終告一端落， 結果不讓人意外，因為一方腦袋只有想著「我們只有當正的這個選項，其餘免談」， 就是柯文哲昨天臉書說的，「國民黨想的是反正藍白合就會贏，可以高枕無憂，所以為了政黨最大利益，想方設法當正的，沒有第二選項」，這還只是他們黨已經形成的共識，還有其他尚未達共識、只是主帥或當事人私下見面或先派人來說項的。

陳佩琪舉例，有叫柯文哲退選的，還有就是像對鴻海創辦人郭台銘一樣、叫他去當不分區的， 只是對郭台銘還要浪費國民黨一個不分區名額， 對柯文哲就簡單了，連名額都可以省，直接去當民眾黨的不分區就好。她坦言，這些都是他們大咖曾私下提的意見，「你去問他們， 他們當然說不知道、沒聽過，沒這回事地否認到底， 但就是真有這麼一 回事。」

陳佩琪表示，周五各自登記後，柯文哲本想各自重開機，兄弟登山，就各自努力就好，給彼此一個機會，但沒想到幾小時不到，攻擊就從四面八方接踵而至，讓她直言，「是有多麼可怕的恐怖情人啊，既然這樣，是沒什麼不好直接說的了。」

「他們的底線和所提的方案，全是為了自己黨的利益， 只是為了贏過柯文哲」，陳佩琪直言，國民黨口口聲聲說要下架民進黨，也完全不是什麼非要政黨輪替不可，若真心要下架民進黨、政黨輪替， 為什麼不找一個最有可能的勝選模式，非要弄出一個可能會輸的組合？

陳佩琪強調，國民黨常掛在嘴邊要柯文哲和民眾黨「小我小一點， 大我多一點」、「 不要計較會面地點」等，其實大家不覺得，他們的八股文章和從他們嘴巴講出的檯面話，主詞換成他們自己，毫無違和感， 其實是更貼切。

此外，針對國民黨總統候選人侯友宜在「君悅會談」公開唸出柯文哲的簡訊內容，陳佩琪提到，前些日子有一段時間她沒發臉書，她的好友常會「私底下」問她可不可以把她寫給朋友的LINE的內容公布出去。她認為，朋友會私下問她，是因為「尊重」，把她當好朋友看待，想讓她有私下思考和拒絕的空間，不會公開咄咄逼人地問她， 不會讓她覺得拒絕了就會被影射寫了見不得人的事，朋友想把她的好說出去，所以不會在公開場合全程裂嘴笑到底的問她可不可以公開內容。

「整合是沒共識的issue，談判過程本就該密室進行；有了結果，再公告給大家知道就好」，陳佩琪舉例，前幾年疫情嚴重下各國搶疫苗，談判買疫苗本就該私下進行，有結果，買多少錢，比人家貴，還是比人家便宜，理由是什麼，知道了這些再公告給國人知曉就好，難道跟廠商斡旋也要堅持全程直播？

陳佩琪最後批評，沒共識且歧見大的談判，全程直播，就代表是為了吵架而來的，是不想談了，只是來踢館用的，就是演齣鬧劇給人看而已。