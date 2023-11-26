▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會26日發表「台灣人最新的政黨支持傾向」即時民調，民眾黨以25.3%的支持度領先藍綠，引來各界關注。不過，資深媒體人黃揚明分析4個重點，直言這份數據「看看就好」。

首先，黃揚明說，這次民調的日期是11月19日到21日，當時藍白合未定、柯文哲剛辦完義無反顧的造勢活動，本就是民眾黨支持者表態率增加的時期。凡是在藍白合尚未定案、總統大選三組人馬登記確定前做的民調，都應該持質疑態度。

第二，黃揚明指出，根據這份民調，國民黨政黨支持度也超越民進黨支持度，這是今年2月以後首見；而民進黨政黨支持度成為第3名，是台灣民意基金會第一次做出這樣的結果。即使三黨數據都在誤差範圍內，這結果仍不尋常。

第三，黃揚明表示，.若與9、10月台灣民意基金會的政黨支持度相比，9、10月民眾黨的政黨支持度是17.1％、17％，11月暴衝增加超過8個百分點，這種「井噴」現象若無法持續，就只是數據而已。

最後，黃揚明說，對比民進黨、國民黨的8、9、10月政黨支持度，民進黨從8月的36.8％、9月30.3％、10月27.1％，一路跌到11月的24.5％，這落差極大，不能排除「反串潮」的可能。國民黨8月17.1％、9月23.1％、10月26.5％，震盪幅度也很高，「總之，下週起進行、公布的多份民調，比較有參考價值。」