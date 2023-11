節儉阿伯「1.2億遺產捐給全鎮」！生前超低調　到處割草打零工

▲欣斯戴爾(Hinsdale)人口僅約4000人左右。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國新罕布夏州小鎮欣斯戴爾(Hinsdale)僅約4000人口,居民霍特(Geoffrey Holt)平時生活節儉,總是穿著破舊衣服到處打零工,替大家做著割草或剷雪等雜活,而他去世後,竟把畢生積蓄380萬美元(約新台幣1.2億元)全數捐給小鎮。

霍特在欣斯戴爾住了數十年,擔任當地拖車公園管理員,同時經常打零工,替居民跑腿做雜活,包括割草、剷雪、園藝、顧家。他自己也住在拖車上,除了床以外,幾乎沒有電視或電腦等家具,就連椅子都是合成薄木板做的。儘管沒有車,但經常用除草機代步,前往當地超商購物,為人簡樸又低調,因此相當受到歡迎。

When Geoffrey Holt died in June, his will revealed a secret: He had $3.8 million, and he was leaving all of it to the town of Hinsdale, where he had been living quietly in a trailer park.https://t.co/XoJEKWW12x