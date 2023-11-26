節儉阿伯「1.2億遺產捐給全鎮」！生前超低調　到處割草打零工

▲欣斯戴爾（Hinsdale）人口僅約4000人左右。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國新罕布夏州小鎮欣斯戴爾（Hinsdale）僅約4000人口，居民霍特（Geoffrey Holt）平時生活節儉，總是穿著破舊衣服到處打零工，替大家做著割草或剷雪等雜活，而他去世後，竟把畢生積蓄380萬美元（約新台幣1.2億元）全數捐給小鎮。

霍特在欣斯戴爾住了數十年，擔任當地拖車公園管理員，同時經常打零工，替居民跑腿做雜活，包括割草、剷雪、園藝、顧家。他自己也住在拖車上，除了床以外，幾乎沒有電視或電腦等家具，就連椅子都是合成薄木板做的。儘管沒有車，但經常用除草機代步，前往當地超商購物，為人簡樸又低調，因此相當受到歡迎。

When Geoffrey Holt died in June, his will revealed a secret: He had $3.8 million, and he was leaving all of it to the town of Hinsdale, where he had been living quietly in a trailer park.https://t.co/XoJEKWW12x — The New York Times (@nytimes) November 23, 2023

今年6月，霍特以82歲高齡去世，遺囑交代要把380萬遺產全部捐給欣斯戴爾，用於教育、健康、娛樂與文化用途。事實上，他早在2001年就成立信託基金，並且找上新罕布夏州慈善基金會（New Hampshire Charitable Foundation）協助分發資金。

地方官員凱瑟琳（Kathryn Lynch）表示，該鎮成員、包括學校與地方組織，可以每年申請最高15萬美元（約新台幣475萬元）贈款。他們承諾，要像霍特那樣節儉利用這筆錢，首先會採購電子點票機，並且修理市鎮廳的時鐘。

CNN、紐約時報等外媒報導，霍特出生於麻州，曾在海軍服役，並於美國國際學院（American International College）取得碩士學位。他曾任職一間穀物工廠的生產部經理，1980年代公司倒閉後獲得一筆遣散費，並在數位時代來臨前，就對通訊產業進行投資，之後顯然取得日益豐厚的投資成果。

▲拖車是一種移動式住宅。圖為霍特居住的拖車。（圖／達志影像／美聯社）



霍特生前摯友、前雇主史密斯（Edwin Smith）表示，霍特很為社區著想，但他從未想過對方會把畢生積蓄獻給小鎮。史密斯認為，如果霍特知道自己的禮物獲得感激與認可一定非常開心，但同時也會因為成為焦點而備感壓力，「他不喜歡站在群眾面前，他喜歡站在後方。但不只是一名追隨著，而是要自己做一番大事。」

霍特的物理治療師費里（Jim Ferry）認為，修剪草皮可能是霍特放鬆、與戶外世界建立聯繫的方式，「他認為這是在服務他關心的人，他真正喜歡的是那些住在拖車公園裡的人，因為他們不是奢華的人。」

新罕布夏州慈善基金會指出，他們很榮幸可以幫忙把這份慷慨之情轉化為實際行動。執行長莫西爾（Melinda Mosier）說，霍爾「非常謙遜，他只是真的想以一種讓社區更好的方式給予回饋，而且不需要任何宣傳或認可。」