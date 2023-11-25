在谷歌工作18年離職！　前員工一封信怒批「執行長缺乏遠見」

▲在谷歌工作18年的員工離職後批評谷歌現今的官僚文化。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

一名谷歌（Google）工作了18年的員工離職後，留下一封措辭嚴厲的信，批評谷歌現今的官僚文化，更點名谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）缺乏有遠見的領導力，而谷歌公開大規模裁員更是不負責任的短視之舉。

根據《商業內幕》報導，在谷歌工作18年的希克森（Ian Hickson）近日在離職之後，留下了一封措辭嚴厲的批評信引發熱議，他提到自己非常幸運能經歷谷歌早期的階段，「當時高層對員工坦承，鼓勵野心勃勃的實驗，但現在一切都已惡化。」

希克森說，谷歌的透明度完全消失了，「我以前會急迫地參加每一場全公司會議來了解情況，但現在我自己就能預測出管理階層會如何逐字逐句給出答案，現在我不知道在谷歌有誰能解釋公司的願景是什麼，整體士氣空前低落。」

▲谷歌前員工批評執行長皮查伊（Sundar Pichai）缺乏有遠見的領導力。（圖／路透社）



希克森提到，幾乎所有去舊金山灣區看心理醫生的谷歌員工，都對公司感到不滿。儘管希克森的觀點可能僅代表他個人，但仍在社群媒體上獲得許多谷歌現任和前任員工的討論，而希克森也在信中將砲火集中在皮查伊上。

希克森說，谷歌現在許多問題都源自於執行長，「皮查伊缺乏有遠見的領導，他顯然對維護谷歌早期的文化規範沒有興趣，這種現象的其中一個症狀就是，無能的中階管理層正在擴大。」他指出，「（谷歌的決策）從為客戶的利益出發，變成為谷歌的利益出發，再變成為做決定的人的利益出發。」

希克森也在信中批評了谷歌大規模裁員完全是不負責任的短視之舉。事實上，谷歌自今年1月大規模裁撤1.2萬名員工後，依舊持續在進行小規模的低調裁員，而這也對公司文化產生了影響，因為員工會大幅減少任何冒險的行為，這也讓管理層和員工之間缺乏信任。

《商業內幕》先前也曾報導，谷歌內部管理階層和普通員工之間的關係相當緊張，起因於公司收緊績效考核標準，許多員工會被打出低績效的標籤。希克森最終提到，他認為谷歌來得及改變，但時間相當緊迫，需要將權力轉移到更有道德願景的人手中。