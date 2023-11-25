　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在谷歌工作18年離職！　前員工一封信怒批「執行長缺乏遠見」

▲Google。（圖／路透）

▲在谷歌工作18年的員工離職後批評谷歌現今的官僚文化。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

一名谷歌（Google）工作了18年的員工離職後，留下一封措辭嚴厲的信，批評谷歌現今的官僚文化，更點名谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）缺乏有遠見的領導力，而谷歌公開大規模裁員更是不負責任的短視之舉。

根據《商業內幕》報導，在谷歌工作18年的希克森（Ian Hickson）近日在離職之後，留下了一封措辭嚴厲的批評信引發熱議，他提到自己非常幸運能經歷谷歌早期的階段，「當時高層對員工坦承，鼓勵野心勃勃的實驗，但現在一切都已惡化。」

希克森說，谷歌的透明度完全消失了，「我以前會急迫地參加每一場全公司會議來了解情況，但現在我自己就能預測出管理階層會如何逐字逐句給出答案，現在我不知道在谷歌有誰能解釋公司的願景是什麼，整體士氣空前低落。」

▲▼Google Alphabet Sundar Pichai。（圖／路透社）

▲谷歌前員工批評執行長皮查伊（Sundar Pichai）缺乏有遠見的領導力。（圖／路透社）

希克森提到，幾乎所有去舊金山灣區看心理醫生的谷歌員工，都對公司感到不滿。儘管希克森的觀點可能僅代表他個人，但仍在社群媒體上獲得許多谷歌現任和前任員工的討論，而希克森也在信中將砲火集中在皮查伊上。

希克森說，谷歌現在許多問題都源自於執行長，「皮查伊缺乏有遠見的領導，他顯然對維護谷歌早期的文化規範沒有興趣，這種現象的其中一個症狀就是，無能的中階管理層正在擴大。」他指出，「（谷歌的決策）從為客戶的利益出發，變成為谷歌的利益出發，再變成為做決定的人的利益出發。」

希克森也在信中批評了谷歌大規模裁員完全是不負責任的短視之舉。事實上，谷歌自今年1月大規模裁撤1.2萬名員工後，依舊持續在進行小規模的低調裁員，而這也對公司文化產生了影響，因為員工會大幅減少任何冒險的行為，這也讓管理層和員工之間缺乏信任。

《商業內幕》先前也曾報導，谷歌內部管理階層和普通員工之間的關係相當緊張，起因於公司收緊績效考核標準，許多員工會被打出低績效的標籤。希克森最終提到，他認為谷歌來得及改變，但時間相當緊迫，需要將權力轉移到更有道德願景的人手中。

ET快訊
高燒快7天、黃眼屎！　不少孩子染「燒久姬」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎明細曝光
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈
快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰加開觀眾席　後天公布第二波售票資訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩4天跑3趟航太局　用自家衛星查看「夏威夷、關島」美軍基地

多人受困！巴基斯坦購物中心大火「10死22傷」　濃煙竄天畫面曝

日本免稅擬改成「先付後退」！最快2025上路　出關前還要辦退稅

30多年首見移動！「全球最大冰山」漂往南冰洋　面積相當南投縣

日本佐賀養雞場爆本季「首例禽流感」！　撲殺4萬隻雞

美近百人「吃哈密瓜」害沙門桿菌感染　已銷往加拿大！FDA擴大召回

婆婆喊兒「爸爸」還大膽熊抱、摸大腿　婆媳搶「老公」網看傻

壓頸9分鐘害死佛洛伊德！　白人警「獄中遭刺」重傷送醫

7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　他撒12萬狂歡被老婆抓包

俄軍稱克里米亞上空「擊落13架烏軍無人機」　雙方否認戰事陷僵局

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

金正恩4天跑3趟航太局　用自家衛星查看「夏威夷、關島」美軍基地

多人受困！巴基斯坦購物中心大火「10死22傷」　濃煙竄天畫面曝

日本免稅擬改成「先付後退」！最快2025上路　出關前還要辦退稅

30多年首見移動！「全球最大冰山」漂往南冰洋　面積相當南投縣

日本佐賀養雞場爆本季「首例禽流感」！　撲殺4萬隻雞

美近百人「吃哈密瓜」害沙門桿菌感染　已銷往加拿大！FDA擴大召回

婆婆喊兒「爸爸」還大膽熊抱、摸大腿　婆媳搶「老公」網看傻

壓頸9分鐘害死佛洛伊德！　白人警「獄中遭刺」重傷送醫

7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　他撒12萬狂歡被老婆抓包

俄軍稱克里米亞上空「擊落13架烏軍無人機」　雙方否認戰事陷僵局

少子化讓大學只想求生存！學者示警：不追求卓越將變平庸

秋意正濃 「揪，柑心」　享受台南椪柑酸甜多汁好滋味

金馬直擊／「冥婚會旺喔！」許光漢粉絲紅毯卡位　集氣再開雙蛋黃

屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

百年不同風采　2023台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

台鋼冬盟首戰投打都不理想　洪總說重話：選手要有自覺

研究：身上有「1味道」恐成蚊子天菜　維生素A衍生物減少叮咬

他好奇「房仲值得挑戰」　鄉民點破頂級關鍵：賺一年吃三年

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！

她偽造大學證書　16年騙過5公司

母女眼鏡王蛇咬死　真相驚呆警方

撒12萬！他7小時「馬拉松性愛」累垮賣淫妹

他樂透中11億照上班：公司需要我

哈瑪斯釋放13以色列、10泰國人質

他跳傘撞機翼斬首慘死　機師被判過失殺人

國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

61歲男當糖爹和嫩妹約砲　不想付6萬被弄瞎

藍白合破局　美媒：中國對台大選期盼落空

以哈休戰協議生效　首批人質獲釋

辣媽在遊樂設施上哺乳　婦產科醫師力挺

谷歌前員工一封信怒批：執行長缺乏遠見

以哈停戰協議生效後　137輛援助卡車已在加薩卸貨

更多熱門

相關新聞

沙發縫隙挖出1個人　女為躲警察拚了

沙發縫隙挖出1個人　女為躲警察拚了

來自美國佛州的史黛西（Stacy Usher）前科累累，揹負詐欺與販售毒品等罪名，又因違反緩刑規定而遭通緝。她為了躲避追捕，竟把自己塞進「沙發縫隙裡面」，卻還是躲不過追捕，慘被逮捕歸案。

辣媽在遊樂設施上哺乳　婦產科醫師力挺

辣媽在遊樂設施上哺乳　婦產科醫師力挺

61歲男當糖爹和嫩妹約砲　不想付6萬被弄瞎

61歲男當糖爹和嫩妹約砲　不想付6萬被弄瞎

他樂透中11億照上班：公司需要我

他樂透中11億照上班：公司需要我

女跟著Google導航捷徑　慘困在沙漠

女跟著Google導航捷徑　慘困在沙漠

關鍵字：

谷歌Google北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面