下午茶爽吃！超商最新「3款栗子甜點」　銅鑼燒、迷你泡芙咬下爆餡

▲7-11開賣3款栗子甜點。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

冬天當然要吃充滿濃郁幸福滋味的甜點！就有超商推出全新3款爆餡栗子甜點，像是栗子奶油迷你泡芙、栗子奶油雙餡銅鑼燒，咬下就能嚐到充滿栗子香氣的內餡，且即日起指定甜點還可享第2件79折優惠，趕快買來嚐鮮。

7-11開賣3款超欠吃的栗子甜點，首推日本直輸季節限定販售「和栗興奶油風味迷你泡芙」，使用日本產栗子原料製成，咬下就能吃到充滿栗子香的奶油內餡；「和栗興奶油風味雙餡銅鑼燒」也為限定販售，同樣選用日本產栗子原料，打造柔軟外皮、濃厚雙餡口感，且即日起至11/28止，以上2款商品可享第2件79折。

▲迷你泡芙裡有滿滿的內餡，吃起來充滿栗子香。



▲一口咬下是超香濃的奶油栗子雙餡。



喜歡吃麻糬的一定不能錯過「金桃家紅豆栗大福」，此為7-11攜手台南甜點名店「金桃家草莓大福」合作推出，使用整顆金黃栗子搭配綿密的紅豆餡，加上大福皮光滑Q彈的口感，每一口都充滿幸福滋味。

▲▼「紅豆栗大福」吃得到綿密的紅豆泥與香甜的栗子餡。



日出茶太推出超狂「Golden Corn Smoothie-黃金玉米濃湯冰沙」，玉米濃湯冰沙口感濃郁，還特意加入黃色粉條增添口感，最上層則鋪上一層綿密起司奶蓋，最後撒上黑胡椒粒，神還原玉米濃湯滋味，即日起至11/30於台北天成店、新竹站前店2店限量開賣，買還送喜年來金牛角玉米點心1份，送完為止。

▲超獵奇「黃金玉米濃湯冰沙」限量開喝。（圖／日出茶太提供，下同）

▲買玉米濃湯冰沙送金牛角玉米點心。