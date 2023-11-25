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響應亞錦賽！超商搶先推限量周邊、獨家取票服務　還有超狂巨蛋麵包

▲▼7-11推出「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」4大活動。（圖／7-11提供）

▲響應「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」，7-11將在11/29起陸續推出4大活動，包含獨家取票服務、開賣限量周邊等。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」將於12/3在台北大巨蛋棒球場登場，就有超商搶先推出4大活動響應，包含推出獨家取票服務、限量亞錦賽周邊等，還將在11/29起於限定門市開賣直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」與「巨蛋奶酥菠蘿」，超狂份量一定要嚐鮮。

響應此次賽事，7-11搶先推出4大活動，11/29起，7-11獨家取得「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」取票服務，球迷可於開賽前就近至7-11門市的ibon機台完成取票；11/29起至12/12更推出「破蛋優惠」活動，慶賀台北大巨蛋棒球場正式啟用，活動期間到7-11門市購買指定燴飯、炒麵加購1顆茶葉蛋只要5元。

11/29下午3點起還推出獨家「棒球亞錦賽限量周邊商品」，包含帽T、紀念毛巾等，門市快閃購每款只要350元～950元不等即可買回家，以及現貨販售的「限量亞錦賽中華隊紀念icash 2.0」；呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-11自11/29起獨家於台北地區門市開賣直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」，並在7-11全台200間Semeur聖娜複合店推出「巨蛋奶酥菠蘿」，比暢銷品極選厚菠蘿重2倍。

▲▼7-11推出「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」4大活動。（圖／7-11提供）

▲7-11自11/29起獨家於台北地區門市開賣直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」，並在7-11全台200間Semeur聖娜複合店推出重2倍的「巨蛋奶酥菠蘿」。

而12/8至12/10接近亞錦賽總冠軍賽程，7-11再加碼祭出「全店3支付滿額立折」活動，期間至門市購買CITY系列飲品、零食、泡麵等9大類別商品，並持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元，購物滿999元若使用icash Pay再加碼多折50元(限量前1萬筆)，等於現省160元；此外，12/8至12/10還有「強棒出擊商品組合」，熱狗、大亨堡以及近80間哈燒專櫃現烤熱狗、炸雞等佐球賽最佳餐點，均可享全品項第2件5折優惠。

「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」預賽門票也在今（25）日下午2點全面開賣，目前已賣光，根據本站報導《快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰要加開觀眾席　27日公布第二波售票資訊》指出，12/3亞錦賽開幕戰中華對韓國，今日門票開賣不到1分鐘就完售；台北大巨蛋在亞錦賽期間只開放內野13000個內野座位，外野暫時不開放，至於票價，預賽中華隊場次是內野全票600元、身障優惠票300元；非中華隊場次只有台北大巨蛋售票，內野全票200元、身障優惠票100元。

針對開幕戰中華對決韓國隊獲球迷熱烈迴響，首波13000張票券今日全數售罄，體育局表示，第一時間立即督促遠雄巨蛋公司加開觀眾席次，目前正由遠雄進行場地盤整，最快擬於下周一（11/27）由中華民國棒球協會公布第二波售票資訊。

▲亞錦賽票價 。（圖／翻攝自中華棒協網站）

▲亞錦賽票價。（圖／翻攝自中華棒協網站）

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