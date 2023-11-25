限時2天爽喝！超商大杯思樂冰「買1送1」　口味任選

▲即日起至11月26日，只要憑icash2.0或icash pay支付購買思樂冰，即可享全品項大杯任選買1送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

黑五購物節優惠再加碼！超商宣布，即日起至11月26日止，只要憑指定支付購買思樂冰，即可享全品項大杯任選「買1送1」爽喝；另外，咖啡控們也要把握這次便宜先買，濃萃美式特價買2送2、大杯精品美式買2送1。

7-11全台門市自22日起至11月26日止推出「黑五購物節」活動，精選多款日用品下殺買1送1，指定品項包含「白蘭小蒼蘭洗衣精補充包」、「花王洗髮精清新沁涼750ml」、「李施德霖綠茶防蛀漱口水250ml」等；同步還有CITY指定飲品優惠(不限冰/熱)，品項有CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1。

而現在7-11宣布再加碼，即日起至11月26日止，只要憑icash2.0或icash pay支付購買思樂冰，即可享全品項大杯任選買1送1，提醒思樂冰口味與數量以該店販售為準；另外，7-11限定門市哈燒櫃也推出買1送1，指定品項有台北鳥喜日式烤翅小腿（2入）、大成貝可坊美式大熱狗等。

▲7-11限定門市哈燒櫃推出指定品項任選買1送1。

漢堡王感恩節限定優惠開跑，即日起至11月30日限時爽吃「買2送1」，期間只要於門市或官網買2套華堡套餐（原味／辣味），就送期間限定椒麻烤雞堡1顆，優惠可累贈，各店數量有限、售完為止，提醒科技廠、機場、兒童樂園不適用此優惠。

▲漢堡王限時送期間限定椒麻烤雞堡。（圖／漢堡王提供）