超商最新4款蔬食料理！青醬義大利麵超香濃　人氣薯餅飯捲也回歸

▲7-11攜手「小小蔬食」、「陽明春天」推出4款蔬食料理，此為「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯／蕈菇青醬義大利麵」。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

這周六（11/25）為世界無肉日，吃點美味的蔬食料理！就有超商再度攜手2間米其林綠星蔬食餐廳，一次推出4款蔬食料理新品，不管是想吃義式紅醬燉飯或青醬義大利麵通通都有，之前一開賣就大獲好評的「薯餅飯捲」也同步回歸，且即日起還可搭配相關的指定蔬食商品優惠，快把握便宜嚐鮮。

7-11自有品牌「天素地蔬」再度與米其林綠星蔬食餐廳「小小蔬食」、「陽明春天」跨界聯名推出4款蔬食料理；首推「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」，滑順歐姆嫩蛋包裹著以義式蕃茄紅醬燉煮的茄汁燉飯，濕潤口感香甜微酸，另一款「小小樹食蕈菇青醬義大利麵」以天素地蔬最受歡迎的青醬口味為主軸，完美比例調配塔香青醬和奶油白醬，再鋪上滿滿蒜香杏鮑菇與洋菇、烘烤南瓜丁，每一口都能品嚐到濃郁獨特香氣。

▲去年一開賣就大獲好評的「小小樹食轟炸薯餅飯捲」也回歸了。



▲「陽明春天擔擔麻辣鍋」湯頭清甜微辣。



而去年期間限定推出的「小小樹食轟炸薯餅飯捲」也回歸上市，蜜汁拌飯搭配薯餅、起司、蛋條等配料，豐富層次飽足感十足；另外，「陽明春天擔擔麻辣鍋」以花椒、辣椒、孜然等香料和大量蔬菜調製湯底，湯頭清香美味，冷冷的天來上一鍋相當過癮。

響應世界無肉日，7-11祭出蔬食4大好康回饋，即日起至11/28天素地蔬冷藏/冷凍指定商品任選2件88折；12/31前每逢「周一蔬食日」可享有5% OPEN POINT點數回饋；即日起至11/28，OPEN POINT會員購買「天素地蔬」指定商品金額達200元，即可獲得抽獎資格，獎品為小小樹食雙人套餐餐券；即日起至12/12，7-11推出「穀物奶大賞」，購買桂格喝的燕麥、OPEN穀物飲、愛之味穀物飲等指定品項可享最低7折優惠，買越多省越多。

▲漢堡王限時送期間限定椒麻烤雞堡。（圖／漢堡王提供）

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