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社會 社會焦點 保障人權

借男友手機追劇驚覺「媽媽遭性侵」！她看完影片崩潰：好骯髒

▲▼床照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

▲小花拿陳男的手機追劇，卻發現媽媽遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名陳姓男子與女友小花（化名）交往多年，平時都會到對方的住處過夜，沒想到某次小花拿他的手機追劇，竟意外發現母親遭到性侵的影片，氣得一狀告上法院。案件經過審理後，高院民事判陳男須賠60萬元，全案確定。

根據判決書內容，陳男與小花交往已有10年，期間常常到對方家中過夜，因此也熟知小花媽媽的睡覺習慣，知道小花媽媽需要服用安眠藥才能睡著。

沒想到，陳男2018年間藉著借宿的機會將小花灌醉，接著溜到小花媽媽的房間當中，趁對方服用安眠藥昏睡的機會，動手侵犯得逞，甚至還錄下影片。

後來小花想要追劇，向陳男借手機來使用，竟意外發現母親遭到性侵的影片，氣得她不斷爆粗口，同時質疑陳男為何要這樣做，「你知道我媽喝酒，我媽吃藥，所以你敢這麼做，對我來講骯髒，對你來講刺激的事，對吧？對吧？陳先生，講話。你承認了嗎？你承認你做的這些事嗎？」

▲早起,起床,賴床,。（圖／pexels）

▲小花發現媽媽遭性侵，崩潰質疑陳男為何這麼做。（示意圖／免費圖庫Pexels）

而小花媽媽得知情況，也坦承知情，其實小兒子早就已經提醒過，而她也曾在半睡半醒間，聽見陳男開門，除了被錄下的這次以外，還發生多次性侵，但因為害怕女兒異樣的眼光，所以不敢說出口。

陳男犯案後被告上法院，刑事部分一審、二審都被依照乘機性交罪判刑3年8個月，民事的部分一審則判他須賠100萬元。

陳男對於判決感到不服，持續提起上訴，刑事部分由最高法院審理中。至於民事的部分，台灣高等法院審理後，判陳男須賠60萬元，超過部分的賠償判決、假執行宣告裁判都廢棄，不得上訴。

 
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