男網友哄吃大麻巧克力　她嘿咻完頭暈懷疑「被下藥性侵」逃跑求救

▲小花收到網友聖誕交換禮物，竟是含有大麻成分的巧克力。示意圖，與本案無關。（圖／Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市女子小花（化名）透過交友軟體認識台北市劉姓男子，2021年聖誕節雙方約定在台中沙鹿共度節日並交換禮物，但劉給的禮物竟是「大麻巧克力」，2人發生性關係後，小花因服用該巧克力，產生頭昏等身體不適症狀，懷疑遭劉下藥性侵，跑到商店求救報警。不過，性侵害部分經調查不起訴，而劉提供含大麻成分的巧克力部分，一審認小花尿液採驗出高濃度大麻代謝物，依轉讓禁藥罪將劉判刑4月，不得易科罰金；劉不服上訴，二審見解與一審相同，駁回上訴。可上訴三審。

判決指出，劉男與女網友小花於2021年12月25日相約共度聖誕節，雙方交換禮物後至小花的租屋處，劉男稱禮物就是含大麻成分的巧克力，詢問小花要不要吃吃看，小花同意食用。2人發生2次性行為後，小花因大麻效用發作，頭暈且意識狀況不佳，懷疑自己遭劉男誘騙吃下大麻巧克力，再對她乘機性交，逃到附近超商向店員求救，同時也傳簡訊向哥哥與室友求救，稱「救我，我被騙了吸大麻」。

檢警調查發現，2人透過交友軟體認識，曾一起參加演唱會、到台北約會，期間每天都會在網路聊天，妨害性自主罪嫌部分不起訴，但在小花尿液中驗出大麻代謝物呈陽性，也在劉男身上查扣有微量大麻的罐子，以及大麻煙油等證物。

台中地院庭訊時，劉男坦承雙方發生性行為，但否認有拿大麻巧克力給小花食用，劉男辯護人則說，是因2人長時間共處在狹小空間，小花吸入劉抽的大麻二手菸，導致小花尿液驗出大麻代謝物，且現場未扣得任何巧克力包裝紙。

法官根據研究文獻查出，「吸用二手大麻時，通常尿液檢驗數值為10-40ng/mL、不會超過75ng/mL」，但小花卻檢驗出高達107ng/ml之大麻代謝物，閾值濃度甚高，自難認係吸入經空氣傳播稀釋後二手煙所造成；另雖警方未查扣到大麻巧克力包裝紙，但根據小花證詞「巧克力約10元硬幣大小」，包裝紙面積不大，易於滅失，不採信辯詞。

一審依轉讓禁藥罪，判刑4月，不得易科罰金，劉男不服上訴台中高分院，稱自己之前愛玩吸食大麻的行為已經被處罰，對於自己之前行為後悔，對於本案自己沒有做的事情，請給予無罪的判決；二審認原審判決已經詳予審酌調查，上訴無理由，予以駁回。