「想認識她」惡狼觀察3天躲頂樓性侵夜歸女　房仲聞聲神救援

記者黃翊婷／新北報導

新北市吳姓男子聲稱想要認識漂亮的年輕女子小花（化名），竟在3天內試圖闖入女方住處、埋伏頂樓曬衣間，企圖鎖門性侵；小花不斷反抗、拒絕，卻遭吳男徒手毆打，幸好當時有一名房仲聽聞尖叫聲上樓，才將她救下。新北地院法官審理後，依侵入住宅強制性交未遂罪判處吳男有期徒刑5年。

▲吳男聲稱想要認識小花，卻把人強拉進曬衣間企圖性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，吳男與小花互不認識，他見小花長得漂亮，竟在今年6月6日尾隨至租屋處並企圖闖入，結果被小花發現鎖在門外，當時他還敲門要求小花開門，見無人理會後便自行離去。

接著，吳男又同年6月8日前往小花的租屋處，埋伏在頂樓陽台曬衣間，等到小花凌晨4點多返家，便衝出將人強拉到曬衣間，鎖門後企圖性侵。小花不斷反抗、拒絕，卻遭吳男以拳頭毆打、勒頸，但她沒有放棄，持續抵抗並尖叫求救，恰好有一名房仲聽到尖叫聲上樓，這才將她救下。

警方獲報趕抵現場，當場逮捕吳男，小花全身從嘴唇、肩膀、胸部、後背、臀部到四肢皆有破皮紅腫、抓痕等傷勢。吳男在接受偵查及法官訊問時辯稱，他只是想要認識小花，鎖門是想跟小花好好說話，因為看到小花拿起手機錄影，一時緊張才會去拉扯對方的衣服，進而不小心碰到胸部。

但新北地院法官認為，吳男在6月6日曾尾隨小花至租屋處，6月7日騎機車在附近觀察，接著就在6月8日跑到頂樓埋伏，期間未曾取下遮掩容貌的安全帽及口罩，一見到小花返家便二話不說把人強拉進曬衣間，並鎖上曬衣間的門，這顯然不是單純想好好認識、好好說話的行為。

法官表示，吳男與小花互不相識，竟對小花做出跟蹤騷擾、侵入住宅及施以肢體暴力等行為，甚至意圖性侵，對小花造成嚴重的身心傷害，考量到他沒有犯罪前科、經濟勉持，沒錢可以和解賠償，最終依侵入住宅強制性交未遂罪判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

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