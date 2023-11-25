酒吧女服務生包廂陪喝遭性侵！惡狼逞慾喊：一下就好

▲小薰在酒吧內當服務生，卻遭顧客性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹市某酒吧的服務生小薰（化名），2022年4月間陪同鍾姓顧客在包廂內喝酒，沒想到竟因此遭到脫去衣物性侵，對方還不斷喊「就用一下不要進去」，嚇得她不斷掙扎，最後才成功獲救。新竹地院審理後，依照強制性交未遂罪，判鍾男1年8個月有期徒刑，二審維持原判決。

根據判決書內容，鍾姓男子2022年4月間與朋友相約，到新竹某酒吧喝酒，期間有許多女服務生到場陪喝，一行人一路玩到凌晨時分。

由於時間已晚，友人、女服務生陸續離開，只剩下鍾男與小薰同在包廂內，沒想到鍾男竟認為有機可乘，以「想要睡覺」為由，將頭靠在小薰的頭上，甚至還試圖解開對方的上衣釦子，不過被小薰擋了下來。

鍾男受到拒絕以後，反而變本加厲，開始拉扯小薰下半身的衣物，嚇得小薰不斷掙扎、求救，但因為現場音樂聲太過大聲，加上包廂有隔音，因此遲遲沒有人來伸出援手。

▲鍾男犯案後還反咬，是小薰威脅他包紅包，他拒絕以後才被誣陷。（圖／記者周亭瑋攝）



鍾男接著變本加厲，甚至還說出「我就用一下，我不要進去」等話語，直到後來掙扎的過程中，小薰拿到手機、撥通電話求救，才終於停下惡行，罵了髒話便離開現場。全案曝光以後，鍾男則否認獸行，反咬小薰誣陷、討紅包，他拒絕給予紅包以後，才因此挨告。

新竹地院法官審理後認為，鍾男與小薰在酒吧認識，卻利用無人的機會動手性侵，甚至還汙衊是小薰誣陷，態度十分惡劣，最後依照強制性交未遂罪，判他1年8個月有期徒刑。

根據《自由時報》報導，鍾男對此感到不服，提起了上訴，認為自己的行為頂多是強制猥褻，法官判得太重。不過，高院法官審理後認為，鍾男犯案的過程中，已經足已表徵為性交的意思，主觀上有性侵犯意，因此依照強制性交未遂罪論處並沒有錯，且鍾男雖與小薰達成調解，至今卻仍沒有賠償，沒有減刑的理由，因此予以駁回。