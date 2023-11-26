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家庭糾紛失控！男拿長鋸鐵鎚逼近揮舞「開槍啊」　警秒鳴槍制伏

▲▼葉男一手持長鋸、一手持鐵錘向員警叫囂進逼。（圖／玉里警分局提供，下同）

葉男一手持長鋸、一手持鐵錘向員警叫囂進逼。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家住花蓮玉里的葉姓男子，23日午間因與家人發生爭吵情緒失控，竟手持長鋸與鐵鎚在自家門前大聲叫囂，轄區員警獲報趕赴現場處理竟遭葉男進逼挑釁，最後經員警對空鳴槍後制止並逮捕，依妨害自由、妨害公務等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼葉男一手持長鋸、一手持鐵錘向員警叫囂進逼。（圖／玉里警分局提供，下同）

花蓮縣玉里分局玉里派出所23日午後接獲報案，稱玉里慈濟醫院前有民眾持刀揮舞，造成附近居民恐慌，影響安全甚鉅。

▲▼葉男一手持長鋸、一手持鐵錘向員警叫囂進逼。（圖／玉里警分局提供，下同）

員警對空鳴槍後將葉男壓制逮捕。

玉里分局2名員警前往現場，只見葉男一手持長鋸、一手持鐵錘於家門口揮舞叫囂，員警見狀立即上前喝止，但葉男仍持續向員警逼近，並叫囂「開槍啊」，員警見情況急迫立即對空鳴槍1發制止，葉男受到震懾當場被壓制。

▲▼葉男一手持長鋸、一手持鐵錘向員警叫囂進逼。（圖／玉里警分局提供，下同）

葉男被依妨害自由、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

警方表示，67年次的葉姓男子因家庭糾紛而情緒失控，所幸無人受傷，葉男遭逮捕並依妨害自由、妨害公務等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，肯定同仁對於不法行為嚴正執法，本次依據警械使用條例第4條第1項第5款警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，大膽使用槍械，展現警方強勢執法作為，保障同仁以及民眾身體安全。

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