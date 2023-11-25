東森購物神射手盃籃球機大賽前進K區！超狂神射手1秒進2球奪冠軍

▲第一屆K區地下街「神射手盃」開打 投籃機高手「1秒進2球」手速。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲東森廣場K區地下街舉辦「K區神射手盃，籃球機大賽」超過70人報名參加。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

籃球是全民運動，籃球機更是大小朋友喜愛的競技遊戲，由東森購物經營的台北車站東森廣場K區地下街是最新民間籃球高手雲集新據點，自今年10/1開始營運，進駐的美食、潮牌吸引許多遊客駐足外，多面落地鏡及投籃機也是年輕學生大展身手的場域！為了讓這群籃球愛好者大展身手，東森購物今（25）日特別在東森廣場K區地下街舉辦「K區神射手盃，籃球機大賽」，甚至吸引台中、高雄的民眾特別搭車北上參加，還有香港遊客現場報名參加，超過70人報名參加，投籃速度神快又準，現場競爭激烈，一起爭奪萬元獎金！

▲現場最小的10歲選手，從初賽拼到複賽。

▲母子檔一起報名參加比賽，多了更多樂趣及親子時光。

▲東森購物總經理彭鴻珷呼籲全民多運動，透過籃球機大賽讓大家運動同歡。

可別以為只有年輕男學生喜歡玩籃球，現場還有母子檔、10歲～12歲的小學生報名參加，甚至從初賽脫穎而出進入複賽，吸引不少現場民眾圍觀這場充滿趣味的神射手賽事，東森購物總經理彭鴻珷表示，東森廣場的宗旨就是為了服務全客層，與市府合作K區廣場後，發現年輕人很會善用場地，有許多年輕人會來這邊練舞，籃球機區更是吸引男性、親子客層駐足，為鼓勵長輩出門走走，之前曾舉辦過麻將大賽匯聚老中青三代，這次想呼籲大家多運動，因此舉辦籃球機大賽讓大家運動同歡，接下來還會舉辦全民妹妹蓋兒Gail的演唱會及簽唱會、聲林之王、料理之王、街舞比賽等豐富又熱鬧的活動，精彩可期。

今天有許多年輕人參賽，東森購物總經理彭鴻珷感到很開心表示，東森廣場能提供一個健康的活動，年輕人可盡情釋放精力，同時可以讓他們邀親朋好友一同參與正當又充滿正能量的活動。其中每個週末都在東森廣場團練的「400明星家族」更是組團來參加這場「K區神射手盃，籃球機大賽」，團員從小六到社會人士都有，團員間彼此互相勉勵，力拼通通進入決賽！

▲比賽越到後面越激烈，現場圍觀的民眾都屏息觀賽。

▲經過初賽、複賽的激烈戰況後，進入決賽的10人通通有獎！

經過初賽、複賽的激烈戰況後，最後有10位選手進入決賽，決賽10人通通有獎！第1名可獲得E幣1萬元＋咖啡杯藍芽喇叭，第2名可獲得E幣5000元＋咖啡杯藍芽喇叭、第3名可獲得E幣3000元＋咖啡杯藍芽喇叭、第4名可獲得E幣2000元＋咖啡杯藍芽喇叭、第5名可獲得E幣1000元＋咖啡杯藍芽喇叭，第6~10名可獲得E幣500元＋咖啡杯藍芽喇叭。

▲拿下冠軍的黃清忠有著「台中流川楓」的封號。

▲第2名的林靖玹喜歡和朋友一起在東森廣場練球。

決賽的10位都是籃球好手，幾乎每球必中，可說是手速之爭，拿下冠軍的黃清忠有著「台中流川楓」的封號，決賽時爆發力全開，以一秒投中2顆球的速度勇奪冠軍，黃清忠開心表示「雖然今天失誤蠻多的、對手又很強，但是跟朋友們一起在這麼舒服的環境比賽很開心，這邊空間很大、不會人擠人，捷運坐了就到了很方便，就算我住台中，每個月都會專程來這玩！」第2名的林靖玹在決賽時與黃清忠力拼高下，可惜後來體力不支，手速慢了下來、失誤增加錯失冠軍，儘管如此林靖玹還是很開心，他說「比賽可以讓喜歡籃球機的人聚集在一起，而且東森廣場很方便又舒服，幾乎每個週末都會來這裡練球。」

▲來自桃園的小學六年級學生許宏豪拿下第十名。

值得一提的是，有位來自桃園的小學六年級學生許宏豪拿下第十名，大讚東森廣場光線很亮、冷氣很舒服、交通很方便，他之前常常來練球，如願在今天的比賽拿下高分；參賽者廖國翔說「現在國內的籃球機賽事越來越少，很感謝東森願意提供好禮和場地舉辦比賽，讓我們這群籃球愛好者可以一起運動、切磋球技」，雖然沒有進入決賽，度過一個活力滿滿的下午也覺得意猶未盡！

▲在K區指定櫃位消費滿額，憑發票可兌換代幣免費玩投籃機。（圖／資料照）

▲加入東森廣場K區地下街LINE@會員，現領現折E幣50元再拿入會好禮。（圖／資料照）

透過滿足不同族群的娛樂需求，東森購物持續將「K區地下街」打造成全齡層的娛樂基地，加入東森廣場K區地下街LINE@會員，不但能現領現折E幣50元，消費滿300元憑發票或憑證就能免費玩投籃，投籃分數超過300分再免費加贈料理包，另外，K區地下街營運期間，消費更有機會抽中星宇航空日本來回機票等大獎，希望能吸引更多民眾一同來體驗煥然一新的購物娛樂新據點。