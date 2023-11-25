綠營桃園北區競總成立　賴清德高呼：Made in Taiwan美德贏台灣！

▲民進黨總統候選人賴清德今天下午成立桃園北區競總部大會上，痛批藍白合大戲已經完結篇，就是為了政黨和個人的權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨總統候選人賴清德桃園北區競選總部今（25）日下午舉行成立大會，賴清德表示，藍白合大戲已經好幾個月了，也走上完結篇，藍白合說是為了國家為了人民，但完結篇時我們看得很清楚，就是為了政黨和個人的權益。賴清德強調，「我和蕭美琴搭配是美德贏台灣，也就是Made in Taiwan，呼籲鄉親支持，讓台灣繼續穩健大步向前」。

賴清德桃園北區競選總部成立大會今天下午在桃園區舉行成立大會，包括總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、前行政院長蘇貞昌與立委候選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、劉仁照與無黨趙正宇等六人都到場助陣。

▲總統蔡英文今天出席賴清德桃園北區競總部大會上，呼籲選民支持賴清德、蕭美琴，選對的人、走對的路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

總統蔡英文致詞時指出，「距離明年選舉投票日只剩下49天，這次大選我們要讓台灣繼續走對的路，我們要團結最大的力量，選對的人，讓賴清德、蕭美琴當選，讓民進黨推薦立委候選人通通當選，我們共同來完成這個願望。這些重點不是我們的名字，最重要是台灣人民追求善良、追求承擔責任的美德」。

蔡英文表示，「過去鄭文燦當市長，桃園的捷運路網一條一條的規劃、一條一條的開工，要讓我們桃園人搭大眾運輸越來越方便，鄭文燦做市長真的很拼；2024是決定台灣未來的關鍵時刻，我們要繼續走對的路、選對的人，要支持賴清德與蕭美琴」。

賴清德致詞時說：「我與蕭美琴搭配有三大意義，第一有堅定的信念，要守護台灣的民主生活，我們會帶領台灣，跟全世界的民主社會站在一起。第二，我們的經歷最豐富，我當過國大代表、四屆立委、兩屆市長、行政院長與副總統，蕭美琴也當過四屆立委、國安會諮詢委員、駐美代表，前美國眾議院議長佩洛西曾盛讚蕭美琴是個非常出色的外交官。」

賴清德還說：「第三，蕭美琴與賴清德這個團隊所代表的是信賴台灣的國家方向，我們有非常好的合作關係，我們認識快三十年，有相同的信念，同樣為了民主不怕困難，讓台灣進一步繁榮發展，這樣的組合可以團結台灣、信賴台灣，不要走依賴中國的回頭路。」

▲民進黨總統候選人賴清德在桃園北區競總部大會上，呼籲鄉親繼續支持，讓台灣繼續穩健大步向前。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴清德也痛批，過去這幾個月，藍白合的大戲已經演了好幾個月，口口聲聲說藍白合是為了國家為了人民，但完結篇時我們看得很清楚，他們就是為了政黨和個人權益，我們可以把國家交給這群人嗎？大家也了解，無論國民黨或民眾黨都不是主流民意，所以才需要聯合次要政黨來對抗主要政黨，讓我們心頭抓乎定，一起撩下去，一起帶領國家走向世界。

賴清德還說，最近在網路上有人把我們的相片做成一張圖，「vote for Taiwan」，另外一張則是「台灣的美德，美德贏台灣」，就是「Made in Taiwan」，我們來共同完成這個願望，重點不是我們的名字，最重要是台灣人民追求善良、追求承擔責任的美德，讓世界有更多人來愛台灣、支持台灣，讓世界看到美德贏台灣的實力。