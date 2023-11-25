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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委觀察「君悅會」後藍白攻守交換　曝藍出招「讓柯文哲沒地方去」

▲▼ 藍白合會談現場，柯文哲、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲藍白合君悅會談現場，柯文哲（背對鏡頭）、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

爭執月餘的藍白合最終以撕破臉分手告終，而民眾黨總統參選人柯文哲表態仍願為藍營小雞站台，國民黨則嚴詞拒絕，更強調「沒有模糊空間」，對此，民進黨立委林俊憲25日表示，不可一世的柯文哲主動釋出善意，一向軟弱的侯友宜反倒硬起來拒絕，雙方已經攻守易勢，國民黨打算讓柯沒地方去，陸軍弱勢的柯文哲接下來50天要怎麼辦？

林俊憲表示，「藍白拖」爛戲，終於隨著成為永恆經典的「君悅大亂鬥」告一個段落，但特別的是，雙方似乎立場反轉，不可一世的柯文哲主動釋出善意，要幫藍營小雞站台；一向軟弱的侯友宜反倒硬起來，拒絕了柯文哲，「這跟選舉階段有關，戰場轉換，雙方攻守易勢了。」

林俊憲表示，其實參考過去的選舉，大約最晚在投票日半年前各黨人選就該底定，緊接著就開始與對手展開議題攻防，也就是所謂的「空戰」。直到正式登記後，才是真正短兵相接的「陸戰」，候選人密集跑地方、辦造勢，為黨內小雞站台，盡可能面對面接觸更多民眾，實打實的爭取支持。但這次的「藍白拖」，把所有時間表都打亂了。

林俊憲分析，現在回頭看，柯文哲當初簽下「投降協議」的其中一個原因，很可能就是看到陸戰正開始，但民眾黨把絕大多數資源都花在「網路行銷」上，空軍再怎麼轟炸也有極限，「還是要陸軍進攻才能勝利，而阿北哪來的陸軍？接下來50天要怎麼辦？」

林俊憲指出，藍白拖前期影響的是空軍弱勢的國民黨，但國民黨撐過來了，立委至少有提好提滿。最慘的是柯文哲，真以為自己能吃下國民黨，區域立委幾乎沒有提，那麼問題來了：當賴蕭跟侯趙忙著全國各地跑，為候選人站台時，柯文哲要去哪？有地方去嗎？難道再去美國度個假打發時間嗎？

林俊憲表示，國民黨終究是百年大黨，雖然前面幾個月被柯文哲當猴耍，但禁止站台這步棋下得確實好。只是好歸好，究竟有多少約束力？這又是另一個問題了。畢竟上次朱立倫針對找郭台銘站台的「嚴厲口頭警告」還記憶猶新，小雞們願意聽話嗎？侯友宜半年來低聲下氣的樣子，還有足夠威望嗎？

對於藍白不合後餘波盪漾，林俊憲表示，民進黨花了好幾年，才徹底跟柯文哲劃清界線，「而國民黨只有50天。現在他是你們的問題了，好好享受吧！」

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