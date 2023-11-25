江啟臣團隊控碩士論文涉嫌抄襲　「相似度僅7.78%」謝志忠自請調查

▲國民黨第八選區立委參選人江啟臣發言人王昱翔、第四選區立委參選人廖偉翔、第七選區立委參選人林佳興共同召開記者會。（圖／截取自廖偉翔臉書）

記者白珈陽／台中報導

國民黨台中市第八選區立委江啟臣發言人王昱翔25日召開記者會，質疑同選區對手民進黨謝志忠碩士論文涉嫌抄襲，還稱民進黨「抄」人再+1。謝志忠則聲明，論文目前比對東海大學碩士論文相似度為7.78%、中興大學碩士論文相似度為8%，若對手有疑慮，會自請東海大學學倫會展開調查。

對此，謝志忠發出聲明表示，論文目前比對東海大學碩士論文相似度為7.78%、中興大學碩士論文相似度為8%。若對手有疑慮，我也會自請東海大學學倫會展開調查，持續以嚴謹的標準看待自己的學術論文。

王昱翔昨晚在臉書發文表示，謝志忠的碩士論文大量抄襲他人論文，整段直接複製貼上，資料來源也不引註，甚至連引註也複製貼上，平均每2.8頁就有1頁抄襲。王還說，賴主席（民進黨主席賴清德）說要徹底解決學倫問題，但依舊不斷爆出論文抄襲事件，「現在民進黨「抄」人再+1，就是民進黨徵召的參選人—謝志忠」

▲民進黨第八選區立委參選人謝志忠，遭同選區對手質疑碩士論文涉嫌抄襲。（圖／資料照／記者游瓊華翻攝）

今天國民黨第四選區立委參選人廖偉翔競選總部成立，廖與王昱翔及第七選區立委參選人林家興共同召開記者會，再次質疑謝志忠碩士論文真實性。

王昱翔說，扣除參考書目，謝志忠東海大學公共事務碩士專班碩士論文《台中縣（市）合併改制直轄市後市議員選舉區劃分之政治分析》剩84頁，其中29頁都涉抄襲，包括2本論文、2份智庫研究及2份地方政府研究報告，請謝志忠說清楚。

廖偉翔表示，這段時間以來民進黨新潮流很多人被爆出抄襲，現在謝志忠又被爆出抄襲，身為東海校友感到很可恥，難道賴清德稱要解決學倫問題是做做樣子嗎？若不是，這些立委應退選。