租屋製毒！被抄出億元K他命+原料　價值上億元...情侶檔這下慘了

▲桃園市警局刑大會同海巡署雲林查緝隊報請桃檢指揮偵辦，蔡姓男子與賴姓女子今年2月間於蘆竹、大園地區租屋製毒，經持搜索票查獲大批K他命原料1626公斤。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子與賴姓女子去年起分別在蘆竹、大園地區租屋，用來當製毒工廠，專門製造第三級、第四級毒品，由賴女與姓名不詳男子提供K他命、去氯愷他命、溴去氯愷他命等等毒品先驅原料製成液態桶後，再運輸至大園區某民宅存放。桃園檢警展開調查，當場起出74桶、毛重1626公斤之液態毒品先驅原料等證物，桃園地檢署日前偵結，依毒品危害防制條例將蔡、賴2人起訴，並建請法院從重處斷。

檢警調查，51歲的蔡姓男子、47歲的賴姓女子原本是男女朋友，2人於2022年間起，與真實姓名不詳、綽號「小胖」之男子，意圖製造三級、四級毒品，由賴女提供蘆竹區、大園區民宅等租屋處為製毒工廠，由蔡男、「小胖」等出資購買至製毒器具與原料，再由賴女與姓名不詳男子運輸去氯愷他命、溴去氯愷他命等毒品先驅原料製成液態桶，再伺機運輸至大園區租屋處存放，由蔡男接應後委由姓名不詳之製毒師傅，以上述原料製成第三級毒品K他命。

後來蔡、賴2人因缺錢花用，於今年1、2月間尋求買家販售上述第三級、第四級毒品原料，再由蔡男將大批先驅原料運輸至桃園區某處給買家確認樣品與品質，桃園市刑大獲取情資後會同海巡署偵防分署雲林查緝隊報請桃園地檢署指揮偵辦，並持桃園地院核發之搜索票製毒工廠，當場查獲第三級、第四級毒品先驅原料共74桶、毛重1626公斤，另還查獲大麻花一瓶約35.4公克、手機等證物，其中這批先驅原料若製成K他命，市價粗估近億元。

桃檢複訊時，蔡、賴2人均避重就輕，否認有販售與製造毒品犯行，檢方根據警方與海巡署現場蒐證確認2人犯行明確，偵結依毒品危害防制條例之製造、販售、運輸等罪嫌將蔡、賴2人起訴，同時建請法院從重處斷。