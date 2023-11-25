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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德評藍白合完結篇進入高潮　「藍白只為權力非主流民意」

▲▼民進黨總統候選人賴清德今（25日）出席「賴清德、何博文林口聯合競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲民進黨總統候選人賴清德今（25日）出席「賴清德、何博文林口聯合競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（25日）出席「賴清德、何博文林口聯合競選總部成立大會」，他致詞時表示，最近藍白合這場戲終於結束，這完結篇實在是進入高潮、演了整天，只是要喬在哪裡開會就5個多小時，像這樣子結合，民眾能夠放心把國家交給他們治理嗎？

賴清德致詞時表示，自己邀請蕭美琴搭配參選，她非常了不起，以她的學經歷在美國找任何工作都很容易，但她選擇回到台灣從助理做起，還曾去花蓮蹲守10年選立委，後來派去當駐美代表，表現非常好，有一次被問如何看待三組副手候選人，他只有一句話「We are the best.」

賴清德也提到，這次和蕭美琴搭配參選有三大意義，第一，賴蕭配對台灣這片土地保持高度的使命感，讓台灣更加進步持續發展，都有完整的經歷和豐富的經驗，不管是內政還是外交，都是最值得信賴的組合。

第二，是「信賴台灣」的方向，讓台灣在民主的道路上進步發展，不走依賴中國的回頭路。台灣人民在蔡英文總統的領導之下，團結一致也走出自己的路線，世界已經上架台灣，讓台灣成為模範生、更是經濟發展的優等生，繼續往「信賴台灣」的路走，走向國際迎向未來。

第三，賴蕭配是有經驗、穩定的執政團隊，藍白合這齣戲已經完結篇，相信大家可以更清楚地看出，不管是藍還是白都不是台灣社會主流民意，所謂的藍白合不是為了國家，也不是為了人民，是為了政黨利益，為了如何分配權利。台灣現在不管對內還是對外都有很多的挑戰，必須要有穩定的團隊才有可能進步下去。

他強調，日前他接受美國時代雜誌的專訪，透過國際的媒體再次堅定向國際社會表達對台灣的遠見，會和民主的國家站在一起提升台灣在國際上的實力，這場選舉會影響台灣的未來，子孫的幸福，未來當選會持續帶領國家走對的路。

對於在野黨紛擾，賴清德指出，最近藍白合這場戲已經完結篇，這完結篇實在是進入高潮、演了整天，只是要喬在哪裡開會就5個多小時、誰可以參加也討論半個小時，讓民眾看得很清楚，不論是藍是白都不是台灣社會主流民意。

賴清德批評，藍白合不是為了國家、人民，而是為了政黨利益、分配權力，台灣面對海內外很多挑戰，要靠穩定團隊才能繼續進步，像這樣的結合，民眾能夠放心把國家交給他們治理嗎？

▲▼民進黨總統候選人賴清德今（25日）出席「賴清德、何博文林口聯合競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨總統候選人賴清德今（25日）出席「賴清德、何博文林口聯合競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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