國1桃園路段「1大2小車撞一團」1死　疑拖板車駕駛精神不濟釀禍

▲中山高速公路今天凌晨北上52K處發生大貨車碰撞轎車後，又造後方轎車追撞，造成3車連環撞意外，現場占用3個車道處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路北上桃園路段今（25）日凌晨發生3車連環追撞事故，1輛拖板車因不明原因碰撞前方轎車，瞬間又遭後方一輛白色自小客追撞，白車嚴重扭曲變形，警方與救護人員到場後將受困的吳姓男子救出送醫，但最後仍因傷勢過重不治；國道一隊警方指出，這起事故占用中內側3車道處理，2駕駛酒測值均為零，初判可能是肇事拖板車精神不濟，但真正肇事原因仍需進一步鑑定釐清。

▲中山高速公路今天凌晨北上52K處發生3車連環車撞事故，員警與救護人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊表示，勤務指揮中心於今天凌晨4時47分許接獲通報，國一北上50.8公里桃園路段，1輛拖板車與2輛轎車事故，線上巡邏車獲報後趕往處理，並通知桃市119派救護車與消防車協助。

▲中山高速公路今天凌晨北上52K處發生3車連環車撞事故，第三輛轎車受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，40歲洪姓男子駕駛拖板車，行經國一北上50.8公里處，因不明原因碰撞由60歲林姓男子駕駛轎車，後方又被46歲吳姓男子駕駛的白色轎車追撞，員警到場後，46歲吳男子受困車內，救護人員以破壞器材將吳姓男子拖出後，已無生命跡象，救護人員給予CPR、AED、清洗傷口、包紮止血等救護處置後送往林口長庚醫院急救，但仍因傷勢過重宣告不治。

▲中山高速公路今天凌晨北上52K處發生3車連環車撞事故，員警現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為其餘2車駕駛進行酒測，酒測值皆為零，初步研判可能是拖板車駕駛精神不振釀禍，但詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。肇事現場占用內側與中線共3車道，事故現場已於清晨5時51分完成排除。