50％民眾看好賴清德？　侯辦拿ETtoday民調回擊：侯康、賴蕭在誤差內

▲2024總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

台灣民意基金會今（25）日公布藍白合破局前的最新民調，民調顯50.9%民眾看好民進黨參選人賴清德當選，22%柯文哲，14.7%侯友宜。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲則表示，該民調訪問期間是11月19日至21日，而各政黨正副總統候選人直至11月24日才陸續完成登記，況且其民調數據還是「看好度」，而非支持度，顯有為特定候選人偷換概念並刻意帶風向之嫌。同時他拿出《ETtoday民調雲》表示，「侯康配」支持度達32.5%，與「賴蕭配」在誤差範圍內。

根據台灣民意基金會調查「2024台灣總統大選，最後如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您比較看好誰當選？」結果發現：50.9%賴清德， 22%柯文哲，14.7%侯友宜，7.8%沒意見，4.6%不知道、拒答。二十歲以上台灣人中，五成一看好賴清德將贏得 2024台灣總統大選，二成二看好柯文哲，一成五看好侯友宜。

黃子哲說，該民調訪問期間是11月19日至21日，而各政黨正副總統候選人直至11月24日才陸續完成登記，游盈隆卻拿舊資料來公布及評論新局勢，況且其民調數據還是「看好度」，而非支持度，顯有為特定候選人偷換概念並刻意帶風向之嫌。事實上，根據《ETtoday民調雲》的最新民調，「侯康配」支持度達32.5%，與「賴蕭配」在誤差範圍內。

黃子哲指出，該民調的訪問期間是11月19日至21日，該時段藍白合議題尚未結束，而國民黨則是在24日才正式推出侯友宜與趙少康的「侯康配」。詭異的是，游盈隆竟把總統登記前的舊民調，刻意選擇在登記後發布，再依此夸夸大論，用的還是看好度而非支持度，這不僅像是「拿明朝的劍斬清朝的官」，也恐是故意魚目混珠，為特定候選人做大內宣來虛張聲勢。

而根據《ETtoday民調雲》於正副總統候選人登記日所做的最新民調，國民黨提名的「侯康配」支持度32.5%，僅和民進黨「賴蕭配」的34.8%差2.3個百分點，但領先民眾黨「柯吳配」21.2%超過10個百分點。黃子哲強調，只要是符合科學且公正的民調他們會尊重及參考，至於有目的性或策略性的民調，甚至藉此故意誤導的政治操作，只會斲傷自我的公信力與信譽。

