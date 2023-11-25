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公路AI自動巡檢車把關！明年3月起「揪路面坑洞」即時修補

▲▼公路局推出公路AI巡檢車，明年3月新增路面坑洞辨識功能。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局推出公路AI巡檢車，明年3月新增路面坑洞辨識功能。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全台5千多公里省公路巡檢，靠30多名巡查人力搭配30多名駕駛出動把關，為提升效率，公路局耗資近2600萬元採購2輛公路智慧AI巡檢車，今年初上路，除啟動巡檢底圖製作外，還可辨識壞損標誌標線、號誌，明年3月更將透過AI辨識坑洞，揪出路面破洞，並通知即時性修補，自動巡檢車助攻加速設施維護。

公路局負責全台巡檢省公路長達5千多公里，僅靠全台30多個工務段轄內人力巡查，每次巡路派出1名駕駛和1名巡查人力，由於台灣已邁入少子化社會，養護人力也出現人力缺口。

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為提供自駕車及用路人更好的行車環境，公路局與內政部地政司合作，推動公路智慧AI巡檢，每次出動僅需要1名駕駛人力，除可紓解人力吃緊壓力外，還可透過AI精準揪出公路需改善缺失。

交通部公路局副總工程司李忠璋表示，目前全台有2輛公路智慧AI巡檢車，採購金額將近2600萬元，主要是相關智慧化儀器費用較昂貴且需從國外進口，今年初已經上路並完成250公里巡檢地圖，明年要跑到500多公里，目前除陸續增加巡檢底圖外，若發生標誌標線或號誌桿件壞損，也已可辨識，路面坑洞AI辨識功能將在明年完善，預計明年3月正式上路。

李忠璋說明，智慧AI巡檢車若辨識到路面坑洞影像，馬上就會通知路面管理系統派工，進行即時性坑洞修補，之後針對坑洞大小深度，再做完整性修補；透過AI自動辨識，若人工巡檢肉眼看不到的破損，透過儀器也可完整掃描辨識出來，未來若成效良好，會再評估是否增加設備。

▲▼公路局推出公路AI巡檢車，明年3月新增路面坑洞辨識功能。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路AI巡檢車智慧儀器昂貴，一輛車總金額約1300萬元。（圖／記者李姿慧攝）

公路局長陳文瑞也指出，公路智慧AI巡檢車很重要，雖然平常也會有人力巡檢，但透過AI可以精準找到需要修復的地方，哪個位子有空洞，還可計算面積，沿線號誌標誌標線壞損也可找得到。

公路養護引進AI人工智慧，公路局表示，利用智慧巡檢車設備偵測標誌、標線、號誌桿件以及路面坑洞等相關資訊，再透過AI模組運算後就設施變動、損壞或坑洞產生情形進行比對提醒，讓養護單位能夠迅速地掌握並且進行修復，提高道路鋪面及交通設施養護品質，降低第一線養護管理人力時間消耗。

公路局說，由於公路養護與公共運輸營運業務日趨繁重，加上科技進步發展快速，因此希望能夠多加運用智慧科技，改善目前所面臨的資源及人力不足等課題，未來將持續導入新的智慧科技及加強公私部門合作，提供民眾更好的用路環境與智慧運輸服務。

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