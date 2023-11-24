跟AI學做愛！月付999專業聊色　還有「客製化性愛指南」

▲AI性愛教練網羅全球頂級性治療師的知識，提供專業建議與客製化指南。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國性愛課程平台Beducated推出人工智慧聊天機器人「AI性愛教練」（AI Sex Coach），回答所有性愛問題，會員每月支付25英鎊（約新台幣999元），就可以無限制學習各種性知識，以及提高吸引力與性表現的訣竅，甚至要求客製化的性愛步驟指南。

《太陽報》等外媒報導，Beducated網羅全世界頂級性治療師，開設一系列性愛課程，其內容被整理成資料庫，提供聊天機器人生成回應。AI性愛教練鼓勵會員「詢問任何你想知道的事情，並且了解你的親密生活」，甚至會主動列出對方可能感興趣的問題，例如「G點在哪裡？」

▲AI性愛教練一開始可以免費試用，但付費才能解鎖無限制的問答。（圖／翻攝beducated.com）

會員一開始可以免費試用，但必須付費才能解鎖無限制問答。他們可以跟AI詳細討論性愛話題，與此同時，包括ChatGPT等其他AI聊天機器人拒絕參與成人對話。

Beducated首席執行長芙蕾亞（Mariah Freya）說，「全球限制性教育的最新趨勢正向我們襲來，而我們決心反擊。AI性愛教練成為希望的燈塔，為性健康提供專家背書的學習資源。」

不過，該公司指出，如果出現與性相關的醫療擔憂，不應該用這項工具代替專業醫師。AI性愛教練也警告，這些回答「是實驗性的，不是醫學建議。」

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