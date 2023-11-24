最快自駕巴士！明年3月上路「免費搭」　拚全台首行駛快速公路

記者李姿慧／台中報導

全台速度最快自駕巴士首度開放試乘，公路局委託託豐榮客運推出「智慧自駕公路幸福巴士」，明年3月起第一階段行駛台中大安到台中港，時速可達40公里，7成路段採無人駕駛，與汽機車混流還可自動停靠站，第二階段將上台61線快速公路行駛到彰化鹿港，將是全國第一個在快速道路行駛的自駕巴士。

▲豐榮客運智慧自駕巴士明年3月載客上路，第一階段行駛台中大安到台中港，7成路段採自動駕駛。（圖／記者李姿慧攝）

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公路局攜手豐榮客運推出智慧自駕巴士，有別北市自駕公車在公車專用道，以及其他自駕巴士在半封閉場域行駛，豐榮客運自駕巴士行駛在開放領域，與汽機車混流，克服道路突發狀況，預計明年3月將載客，該計畫預計試辦5年，總經費耗資2億元。

該輛全台速度最快自駕巴士也首度開放媒體試乘，當巴士開進自駕設定路線時，坐在駕駛座的安全駕駛員就會開啟自動駕駛系統，駕駛不須控制方向盤，巴士採無人駕駛。

今實際試乘自駕巴士，道路上也出現不少障礙，譬如前方遇到龜速車，自駕巴士就會自動減速慢行，另行駛路段遇到路旁有電信維修車臨停，後方又有其他車輛超車，自駕巴士先煞車減速後再繞過電信維修車提速行駛，另在駕駛放手無操作下，自駕巴士也自動減速靠站載客。

▲▼豐榮客運智慧自駕巴士可採自動駕駛並停靠載客。（圖／記者李姿慧攝）

公路局公共運輸組專門委員陳俊宏表示，豐榮客運智慧自駕巴士申請行駛路線為台中大安到彰化鹿港，第一階段將從台中大安行駛到台中港三井OUTLET，總長約16公里，其中自駕約12公里，包含定期班次和DRTS需求式反應預約叫車，每天約有7到8班次，共停靠7個站，114年底前可免費搭乘。

陳俊宏表示，過往自駕公車行駛速度大多為20公里，豐榮客運自駕巴士速度可提升到40公里，為目前全台速度最快的自駕巴士。

根據豐榮客運規劃，第二階段將延伸行駛到彰化鹿港，預計今年底前提出第二階段沙盒測試審查，屆時將可行駛台61線西濱快速公路，也將是全國第一個在快速公路上高速行駛的自駕巴士，屆時速度將再提升。

豐榮客運董事長徐弘豐表示，屆時智慧自駕巴士將從台中大安行駛到彰化鹿港，全程44公里，除前後路段採人為駕駛外，其他7成路段採自駕，該自駕巴士為全台速度最快，可到90公里，但配合法規規定，開放場域行駛40公里。

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▲豐榮客運智慧自駕巴士今首度開放媒體試乘。（圖／記者李姿慧攝）

徐弘豐表示，目前客運面臨駕駛缺員問題，未來希望透過無人駕駛解決駕駛荒，並將自駕巴士擴及其他城市路線。

公路局長陳文瑞則表示，雖然台灣很多自駕團隊測試，但大多都在封閉、半封閉測試，豐榮客運該路線可在開放領域載客，將來第二階段更要上台61線快速公路，比別的自駕團隊更具挑戰，運行長度達44公里，是透過核准的正式公車路線，未來要載客運轉，也會有路線編號。

陳文瑞指出，透過自駕巴士，把無人載具運輸服務和自駕服務帶到偏鄉，解決公共運輸缺駕駛員問題，因自駕發展會讓車輛間安全提升，減少人為疏失車禍，有機會大幅降低行車事故，目標2050年交通事故零死亡。

▼豐榮客運推出自駕巴士。（圖／記者李姿慧攝）