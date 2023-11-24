比爾蓋茲：AI不會取代人類工作　更可能讓「周休4日」成真

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）接受podcast節目訪問時表示，人工智慧（AI）不會搶走人們的工作，還可能實現每周工作3天，「總有一天，人類不需要如此努力工作。」

根據《商業內幕》報導，比爾蓋茲日前作客脫口秀主持人諾亞（Trevor Noah）的Podcast節目，當他被問到AI對工作的威脅時指出，「總有一天，人類不需要如此努力工作。」比爾蓋茲說，最終可能會進入一個每周只要工作3天的社會，「機器可以製造所有食物和東西，人們不必每周工作5天以上來賺取維持生活所需的薪水。」

比爾蓋茲也承認，AI雖然可能帶來正向的變化，但如果被濫用就會帶來風險，「我不認為AI的影響會像工業革命那樣引人注目，它造成的影響如個人電腦出現，但文字處理應用程序並沒有徹底取代辦公室工作，卻永遠改變了它，雇主和雇員都必須適應，當時也確實適應了。」

事實上，比爾蓋茲並非唯一認為AI會縮短工時的科技巨頭，摩根大通（小摩）董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）今年10月接受訪問時也說，下一個世代每周可能只要工作3.5天，「由於科技的發展，你的孩子將活到100歲，而且不會罹患癌症。實際上，他們可能每周僅需工作3天半。」