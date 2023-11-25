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旅日獸醫返鄉友善養牛300頭　推南投首例動物福利標章認證鮮乳品牌

▲南投首例獲動物福利標章認證的「水沙連鮮乳」在家樂福上架。（圖／南投縣政府提供）

▲南投首例獲動物福利標章認證的「水沙連鮮乳」在家樂福上架。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯乳牛產銷班以在地小農自創品牌為名，推出「水沙連鮮乳」，成為在地第一個通過動物福利標章認證的鮮乳產品，即日起在家樂福量販店獨家販售。

今天在家樂福召開的記者會中，南投縣長許淑華與與家樂福公共事務部北區經理戴幸芳一同代言，用水沙連鮮乳製成手搖奶茶及奶綠特調、現場品嘗，並歡迎民眾購買美味鮮乳、支持在地酪農，縣議員林儒暘、縣府農業處長蘇瑞祥也都到場力挺。

▲「水沙連鮮乳」品牌推手洪嘉偉。（圖／南投縣政府提供）

▲「水沙連鮮乳」品牌推手洪嘉偉。（圖／南投縣政府提供）

縣政府指出，水沙連鮮乳經社團法人台灣動物社會研究會「台灣乳牛場動物福利評分制度」，包括提供乳牛友善飼養的牧場環境、提供國人共好的消費選擇、喝到更安心優質的鮮乳，獲「動物福利標章」認證，創下南投首例；幕後推手之一的洪嘉偉為草屯鎮陽柳牧場負責人，為日本北海道酪農學園大學獸醫學科畢業，也在當地擔任獸醫、長住10年，擅長牧場飼養規劃、牧場經營診斷、乳品質改善、TMR配方調整等，也參與草屯鎮酪農產銷班的乳牛飼養等專業交流，致力於南投酪農乳品的提升。

▲▼南投縣長許淑華為「水沙連鮮乳」代言。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長許淑華為「水沙連鮮乳」代言。（圖／南投縣政府提供）

▲家樂福首度推出南投小農在地品牌「水沙連鮮乳」。（圖／南投縣政府提供）

洪嘉偉說，南投相較其他縣市氣候為佳、水質理想，可提供乳牛更好的養殖環境，產銷班配合縣府政策，提供到南投住宿的遊客試飲，希望國人多支持國產鮮奶；戴幸芳說，家樂福致力永續消費、積極落實食物轉型計畫，樂見供應商及牧場以友善飼養改善乳牛環境，而水沙連鮮乳是家樂福第9個上架的動物福利標章認證鮮乳產品，每瓶936ml單一規格，上市優惠價一瓶75元、二瓶合購優惠價138元，也讓民眾方便購得更多樣化的小農鮮乳產品。

許淑華指出，全國鮮乳市場競爭激烈，南投酪農在縣府支持下成立自有品牌的水沙連鮮乳，透過友善養殖環境，口感、品質都特別好，更獲動物福利標章認證；洪嘉偉在日本即有養殖經驗、回到家鄉養殖300頭乳牛，將所學配合環境、達到最好品質，也感謝家樂福對永續環境及企業關懷的用心。

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